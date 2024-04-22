  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Де Росси: Болонья заслуживает поздравлений, она заслуживает победы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Росси: Болонья заслуживает поздравлений, она заслуживает победы

Италия

Специалист прокомментировал 33-й тур Серии А

Де Росси: Болонья заслуживает поздравлений, она заслуживает победы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал поражение команды в матче 33-го тура Серии А против "Болоньи" (1:3).

"Возможно, мы были менее сообразительными, чем обычно, но они играли в хороший футбол, много двигались. В другой раз мы забивали больше голов за меньшее количество попыток, но "Болонья" заслуживает поздравлений, она заслуживает победы. Это был сбалансированный матч".

По теме
yellow-arrow
Двадцатое Скудетто в истории. Интер стал чемпионом Италии 2023/24
yellow-arrow
Серия А. Милан - Интер 1:2. Вторая звезда
yellow-arrow
Аталанта наблюдает за 16-летним форвардом Колоса
Даниэле Де Росси Болонья Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости