Де Росси: Болонья заслуживает поздравлений, она заслуживает победы

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал поражение команды в матче 33-го тура Серии А против "Болоньи" (1:3).

"Возможно, мы были менее сообразительными, чем обычно, но они играли в хороший футбол, много двигались. В другой раз мы забивали больше голов за меньшее количество попыток, но "Болонья" заслуживает поздравлений, она заслуживает победы. Это был сбалансированный матч".