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Де Росси: Болонья заслуживает поздравлений, она заслуживает победы
Специалист прокомментировал 33-й тур Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал поражение команды в матче 33-го тура Серии А против "Болоньи" (1:3).
"Возможно, мы были менее сообразительными, чем обычно, но они играли в хороший футбол, много двигались. В другой раз мы забивали больше голов за меньшее количество попыток, но "Болонья" заслуживает поздравлений, она заслуживает победы. Это был сбалансированный матч".
Triplice fischio all’Olimpico.#RomaBologna pic.twitter.com/SrEcFOEukD— AS Roma (@OfficialASRoma) April 22, 2024
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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