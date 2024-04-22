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Двадцатое Скудетто в истории. Интер стал чемпионом Италии 2023/24
Большое достижение Симоне Индзаги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Скудетто 2023/2024 получит миланский "Интер". Команда Симоне Индзаги в дерби победила "Милан" со счетом 2:1. По голу забили Ачерби и Тюрам. "Россонери" ответили лишь мячом Томори. Отрыв "Интера" от второго "Милана" за пять туров до завершения сезона составляет 17 очков.
"Интер" выиграл двадцатый чемпионский титул в своей истории, и первый с – 2021 года. Чаще "Интера" Серию А выигрывал только "Ювентус" (36 титулов). "Милан" выигрывал первенство 19 раз.
Для 48-летнего тренера Симоне Индзаги это первое чемпионство в его тренерской карьере.
В прошлом сезоне Серию А выиграл "Наполи". В Италии меняется чемпион уже в четвертом году подряд.
OCCHI AL CIELO ⭐⭐— Inter (@Inter) April 22, 2024
SIAMO CAMPIONI D'ITALIA ????????????????#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/a2VRJX0PwM
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