Двадцатое Скудетто в истории. Интер стал чемпионом Италии 2023/24

Скудетто 2023/2024 получит миланский "Интер". Команда Симоне Индзаги в дерби победила "Милан" со счетом 2:1. По голу забили Ачерби и Тюрам. "Россонери" ответили лишь мячом Томори. Отрыв "Интера" от второго "Милана" за пять туров до завершения сезона составляет 17 очков.

"Интер" выиграл двадцатый чемпионский титул в своей истории, и первый с – 2021 года. Чаще "Интера" Серию А выигрывал только "Ювентус" (36 титулов). "Милан" выигрывал первенство 19 раз.

Для 48-летнего тренера Симоне Индзаги это первое чемпионство в его тренерской карьере.

В прошлом сезоне Серию А выиграл "Наполи". В Италии меняется чемпион уже в четвертом году подряд.