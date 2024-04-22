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"Я благодарен своим игрокам". Тьяго Мотта прокомментировал победу команды в матче против Ромы

Италия

Специалист поделился своими эмоциями

"Я благодарен своим игрокам". Тьяго Мотта прокомментировал победу команды в матче против Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Болоньи" Тьяго Мотта поделился своими эмоциями после победы в матче против "Ромы" (1:3).

"Я сказал ребятам, что горжусь тем, что являюсь их тренером. Они вышли на сложное поле и продемонстрировали высокий уровень как в атаке, так и в защите. Это делает меня действительно довольным".

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"Остальное придет со временем. Наше настоящее прекрасно, но думать о другом бессмысленно. Я хочу насладиться этим моментом и я благодарен своим игрокам и нашим болельщикам", - добавил специалист.

Напомним, что ближайший матч "Болоньи" состоится 28 апреля против "Удинезе". Старт - в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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