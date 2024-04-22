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Серия А. Милан - Интер 1:2. Вторая звезда

Италия

"Интер" - чемпион Италии!

Серия А. Милан - Интер 1:2. Вторая звезда

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 33-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 1:2

Голы: Томори 80 - Ачерби 18, Тюрам 49

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Томори, Эрнандес, Адли (Беннасер 68), Рейндерс (Жиру 52), Муса (Окафор 77), Лофтус-Чик (Чуквуэзе 68), Пулишич, Леау

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 88), Дармиан (Думфриз 84), Чалханоглу (Асллани 84), Барелла (Фраттези 77), Мхитарян, Димарко (Аугусто 78), Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Эрнандес 36, Габбия 90, Томори 90+2 - Барелла 22, Лаутаро Мартинес 32

Удаления: Эрнандес 90+4 (прямая красная), Калабрия 90+7 (прямая красная) - Думфриз 90+4 (прямая красная)

Главный арбитр: Андреа Коломбо

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