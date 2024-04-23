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Юбилейное чемпионство нерадзурри в дерби. Милан - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча
В этом сезоне равных им в Италии нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 22 апреля состоялся матч 33-го тура Серии А между "Миланом" и "Интером". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Симоне Индзаги.
В составе "нерадзурри" голами голами отличились Франческо Ачерби и Маркус Тюрам, в то время как у "россонери" единственный мяч ближе к концовке игры забил Фикайо Томори.
В компенсированное время на поле случились две массовые драки, которые привели сразу к трём удалениям.
Эта победа позволила "Интеру" гарантированно оформить чемпионство (20-е в истории) в текущем розыгрыше Серии А.
Серия А. 33-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Интер" 1:2
Голы: Томори 80 - Ачерби 18, Тюрам 49
Удаления: Эрнандес 90+4, Калабрия 90+7 - Дюмфрис 90+4
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