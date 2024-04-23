  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Юбилейное чемпионство нерадзурри в дерби. Милан - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юбилейное чемпионство нерадзурри в дерби. Милан - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия

В этом сезоне равных им в Италии нет

Юбилейное чемпионство нерадзурри в дерби. Милан - Интер 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 22 апреля состоялся матч 33-го тура Серии А между "Миланом" и "Интером". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Симоне Индзаги.

В составе "нерадзурри" голами голами отличились Франческо Ачерби и Маркус Тюрам, в то время как у "россонери" единственный мяч ближе к концовке игры забил Фикайо Томори.

В компенсированное время на поле случились две массовые драки, которые привели сразу к трём удалениям.

Эта победа позволила "Интеру" гарантированно оформить чемпионство (20-е в истории) в текущем розыгрыше Серии А.

Серия А. 33-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 1:2

Голы: Томори 80 - Ачерби 18, Тюрам 49

Удаления: Эрнандес 90+4, Калабрия 90+7 - Дюмфрис 90+4

По теме
yellow-arrow
Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
yellow-arrow
Пиоли - про 1:2 с Интером: Это было самое равное дерби за последние годы
yellow-arrow
Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 23.04.2024
Серия А Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости