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Игра за шесть очков. Рома - Болонья 1:3. Видео голов и обзор матча
Команда Тьяго Мотты отрывается от своих конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 22 апреля, "Болонья" одержала выездную победу над "Ромой" в рамках 33-го тура Серии А.
Ещё по итогам первого тайма гости оформили себе комфортное преимущество в два гола. На 56-й минуте "волки" вернули интригу благодаря голу Азмуна, но через 9 минут Салемакерс установил окончательный счёт встречи - 3:1.
После этой победы "Болонья" оторвалась от "Ромы" на семь очков в гонке за 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Стоит отметить, что у римлян ещё есть одна игра в запасе.
Серия А. 33-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Болонья" 1:3
Голы: Азмун 56 - Эль Аззузи 14, Зиркзее 45, Салемакерс 65
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