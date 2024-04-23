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Пиоли - про 1:2 с Интером: Это было самое равное дерби за последние годы
Мнение рулевого "россонери"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о поражении от "Интера" (1:2) в матче Серии А.
"Я старался поднять боевой дух ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая всё, что за этим стоит. Я старался максимально успокоить своих игроков, потому что нам нужно хорошо завершить сезон, в субботу нас ждет еще одна важная игра. К сожалению, нам снова не удалось добиться хотя бы ничьи в этом дерби.
"Интер" провел выдающийся сезон в чемпионате, они проиграли всего один матч. Уже три или четыре года никто не может сомневаться, что у них самая сильная команда в лиге. Что касается нас, то мы потеряли очки в некоторых важных матчах и нам не хватило стабильности.
Раз разрыв между "Интером" и его ближайшими преследователями настолько велик - это означает, что у них очень сильная команда, и нам всем нужно подняться на уровень выше.
Думаю, это было, наверное, самое равное дерби за последнее время, нам не повезло", - сказал Пиоли в эфире DAZN.
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