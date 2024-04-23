  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пиоли - про 1:2 с Интером: Это было самое равное дерби за последние годы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли - про 1:2 с Интером: Это было самое равное дерби за последние годы

Италия

Мнение рулевого "россонери"

Пиоли - про 1:2 с Интером: Это было самое равное дерби за последние годы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о поражении от "Интера" (1:2) в матче Серии А.

"Я старался поднять боевой дух ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая всё, что за этим стоит. Я старался максимально успокоить своих игроков, потому что нам нужно хорошо завершить сезон, в субботу нас ждет еще одна важная игра. К сожалению, нам снова не удалось добиться хотя бы ничьи в этом дерби.

"Интер" провел выдающийся сезон в чемпионате, они проиграли всего один матч. Уже три или четыре года никто не может сомневаться, что у них самая сильная команда в лиге. Что касается нас, то мы потеряли очки в некоторых важных матчах и нам не хватило стабильности.

Раз разрыв между "Интером" и его ближайшими преследователями настолько велик - это означает, что у них очень сильная команда, и нам всем нужно подняться на уровень выше.

Думаю, это было, наверное, самое равное дерби за последнее время, нам не повезло", - сказал Пиоли в эфире DAZN.

По теме
yellow-arrow
Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
yellow-arrow
Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 23.04.2024
yellow-arrow
Индзаги - после победы в Серии А: Моё путешествие с Интером получилось чудесным
Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости