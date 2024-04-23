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Мхитарян: Мы хотели завоевать Скудетто именно в миланском дерби. Всё получилось так, как мы хотели
Комментарий бывшего "горняка"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян отреагировал на победу своей команды в чемпионате Италии.
Напомним, вчера "нерадзурри" одержали минимальную победу над "Миланом" со счётом 2:1.
"Это был незабываемый сезон. Мы вошли в историю, выиграв Скудетто в дерби! Честно говоря, ещё два месяца назад мы говорили о том, что было бы здорово завоевать титул в игре против "Милана"... и вуаля! Мы сделали все, как и хотели", - сказал армянин в интервью FCInter1908.it.
#Mkhitaryan a Inter TV: “Scudetto? Mesi fa dicevamo che sarebbe stato bello vincerlo nel derby”https://t.co/wzjBwYVRVB— Fcinter1908 (@fcin1908it) April 22, 2024
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