Мхитарян: Мы хотели завоевать Скудетто именно в миланском дерби. Всё получилось так, как мы хотели

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян отреагировал на победу своей команды в чемпионате Италии.

Напомним, вчера "нерадзурри" одержали минимальную победу над "Миланом" со счётом 2:1.

"Это был незабываемый сезон. Мы вошли в историю, выиграв Скудетто в дерби! Честно говоря, ещё два месяца назад мы говорили о том, что было бы здорово завоевать титул в игре против "Милана"... и вуаля! Мы сделали все, как и хотели", - сказал армянин в интервью FCInter1908.it.