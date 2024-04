Индзаги обогнал Моуринью по количеству трофеев в Интере, больше - только у двух тренеров

Вчера, 22 апреля, "Интер" досрочно стал чемпионом Италии, одержав минимальную победу в матче с "Миланом" со счетом 2:1.

Для Симоне Индзаги этот титул стал шестым в качестве главного тренера "Интера". Ранее 48-летний специалист трижды выигрывал национальный Суперкубок, а также два раза становился обладателем Кубка Италии.

Таким образом, Индзаги обошёл по количеству выигранных трофеев во главе "нерадзурри" Жозе Моуринью (5). С момента образования Серии А в её нынешнем виде (с сезона-1929/30) больше выиграли лишь Эленио Эррера и Роберто Манчини - на их счету 7 титулов.

6 - Simone #Inzaghi won his 6th trophy with the Nerazzurri, becoming the 3rd #Inter coach with the most trophies won since the foundation of the #SerieA (1929-30), after Helenio Herrera and Roberto Mancini (both 7). Collector.#DerbyMilano pic.twitter.com/uuOwWBATM5