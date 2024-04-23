Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индзаги обогнал Моуринью по количеству трофеев в Интере, больше - только у двух тренеров
"Особенный" остался позади по этому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 22 апреля, "Интер" досрочно стал чемпионом Италии, одержав минимальную победу в матче с "Миланом" со счетом 2:1.
Для Симоне Индзаги этот титул стал шестым в качестве главного тренера "Интера". Ранее 48-летний специалист трижды выигрывал национальный Суперкубок, а также два раза становился обладателем Кубка Италии.
Таким образом, Индзаги обошёл по количеству выигранных трофеев во главе "нерадзурри" Жозе Моуринью (5). С момента образования Серии А в её нынешнем виде (с сезона-1929/30) больше выиграли лишь Эленио Эррера и Роберто Манчини - на их счету 7 титулов.
6 - Simone #Inzaghi won his 6th trophy with the Nerazzurri, becoming the 3rd #Inter coach with the most trophies won since the foundation of the #SerieA (1929-30), after Helenio Herrera and Roberto Mancini (both 7). Collector.#DerbyMilano pic.twitter.com/uuOwWBATM5— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 22, 2024
Популярное сейчас
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Арсенал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Серия А. Милан - Интер 1:2. Вторая звезда
- Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной