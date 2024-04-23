Индзаги обогнал Моуринью по количеству трофеев в Интере, больше - только у двух тренеров

Вчера, 22 апреля, "Интер" досрочно стал чемпионом Италии, одержав минимальную победу в матче с "Миланом" со счетом 2:1.

Для Симоне Индзаги этот титул стал шестым в качестве главного тренера "Интера". Ранее 48-летний специалист трижды выигрывал национальный Суперкубок, а также два раза становился обладателем Кубка Италии.

Таким образом, Индзаги обошёл по количеству выигранных трофеев во главе "нерадзурри" Жозе Моуринью (5). С момента образования Серии А в её нынешнем виде (с сезона-1929/30) больше выиграли лишь Эленио Эррера и Роберто Манчини - на их счету 7 титулов.