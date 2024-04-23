Скудетто Интера, почти Лига Чемпионов Болоньи, безразличие Наполи. Итоги 33-го тура Серии А

"Интер" официально оформил Скудетто, "Болонья" близка к оформлению места в Лиге Чемпионов после блестящей победы в гостях над "Ромой". "Аталанта" и "Лацио" еще собираются бороться с последней за место в ЛЧ, "Ювентус" играет плохо, но цепляется. Ну а борьба против вылета в самом разгаре. Только "Наполи" ни за что бороться уже не хочет. Похоже, и "Сассуоло".

"Милан" - "Интер"

"Наша Судьба, ваш кошмар", - баннер болельщиков "Интера" вчера на "Джузеппе Меацца" красноречив. Он обогнал "Милан" и первым в столице Ломбардии вышел на 20 Скудетто, оставив того на 19-ти. Еще и сделал это официально в Миланском дерби, чего никому никогда не удавалось. Еще и сравнялся с "Миланом" по лучшей серии побед в дерби во всех турнирах в истории - шесть.

Симоне Индзаги и Джузеппе Маротта в один голос говорили, что взять Скудетто именно в дерби отнюдь не было для них навязчивой идеей. Но, даже если говорили правду, отлично понимали, какое историческое, эпохальное значение будет иметь такой успех. Тем более, что ещё и позволил сравниться с рекордом лиги - Скудетто за пять туров до финиша.

"Милан" играл довольно неплохо. Точно лучше, чем в предыдущих пяти дерби. По ударам по воротам и владению мячом матч выиграл, а по ударам в створ - даже в два раза. Стефано Пиоли заявил, что речь о лучшей игре его команды в дерби за последние годы. Но Судьба, История были за тех, кто заслужил победить за работу на протяжении всего сезона.

Да и даже в таком неплохом для себя матче "Милан" на самом деле включился лишь в последние 15 минут. До того же играл по инерции, на автопилоте. Как обречённый на поражение. Преимущество "Интера" чувствовалось даже во время непростых сейвов Яна Зоммера в первом тайме.

Можно говорить о депрессии "Милана" и его усталости после провала в Лиге Европы, о конце эры Пиоли. О его решении играть с Леау как "фальшивой девяткой", опорником Мусой справа в атаке и Пулишичем слева. Но правильнее говорить о Судьбе. Тем более, что в 11-ый раз подряд, не считая одного 0:0, "Милан" пропустил в дерби первым, и вновь со "стандарта" и вновь рано.

Как заявил Маротта за несколько минут до начала матча, история нынешней команды во главе с Симоне Индзаги только начинается. А история Пиоли в "Милане" заканчивается на таких эпохальных достижениях злейшего соседа.

Отметим, что первый гол "Интера" в матче забил воспитанник "Милана" Франческо Ачерби. А второй - выхваченный у него из-под носа в последний момент Маркус Тюрам. Также, что Индзаги обошел Жозе Моуриньо по общему числу трофеев с "нерадзурри" - 6:5. Впереди лишь Эленио Эррера и Роберто Манчини с семью.

"Рома" - "Болонья"

Дерби молодых, талантливых, харизматичных, очень интересных тренеров Тьяго Мотты и Даниэле Де Росси неожиданно завершилось полной победой одного из них. Тактическим разгромом. Де Росси признал это, заявив, что приподнимает шляпу в знак уважения. Говорил о хорошей игре своей команды, но недостаточной остроте, твёрдости, о заслуженности победы соперника.

Мотта заявлял, что заменить травмированного капитана Льюиса Фергюсона невозможно. Выпустил наименее ожидаемого сменщика. И Уссама Эль Аззузи ответил голом в акробатическом прыжке и ассистом, позволившим Зиркзее забить свой первый гол с 18-го февраля. А ассистировал Уссаме Калафиори, вдруг вышедший на родном левом фланге обороны, а не в центре.

Третий гол с пасом Зиркзее из глубины Салемакерсу был уже классическим, но и с ним не справились.

Де Росси перед матчем заявил, что его команда готова к сюрпризам от Мотты, но оказалось, что нет. Она также не успела зарядить батареи физических и эмоциональных сил после знаковых побед над "Миланом" в Лиге Европы. Возможно, впала после них в эйфорию, от чего Даниэле предостерегал. И было очень тяжело без травмированного Ромелу Лукаку.

"Рома" в итоге проиграла по игре и результату и первый тайм, где шла битва за инициативу, и второй, в котором доминировала и пропускала контратаки. Хотя моменты и там, и там создавала и могла забить больше. Но могла и пропустить больше, и в целом результат абсолютно закономерен.

В феврале "Болонья" переиграла в гостях "Лацио", в марте - "Аталанту". До этого сыграла вничью в гостях с "Интером", "Миланом" и "Ювентусом". Она знает, как играть на выезде. Она вообще знает, как играть. Мотта отлично научил. И теперь говорит о ключевой победе и о гордости за игроков. Эта победа и вправду выглядит ключевой в борьбе за место в Лиге Чемпионов.

"Ювентус" и "Наполи"

Эти двое в своем репертуаре. Они уже просто не хотят играть. Думают о лете, об уходе игроков, тренеров, о новых игроках. "Ювентус" ещё и думает о Кубке, единственном трофее, который может взять за три года каденции Массимилиано Аллегри. Сегодня в Коппа играть с "Лацио". Потому "Кальяри" и не интересовал. А "Наполи" уже вообще ничего не интересует.

В первом тайме обе играли совершенно отвратительно, позорно. Аллегри жёстко критиковал своих игроков за "семь пропущенных контратак" до перерыва и отсутствие борьбы, неудачи в единоборствах. За неправильную игру. "Мы пытались играть в тики-таку вместо того, чтобы испачкать руки и бороться. После такого первого тайма я должен был заменить всех, в том числе и себя".

В перерыве оба тренера провели жёсткие разговоры с игроками. Результат - во втором тайме "Ювентус" хотя бы прикрыл оборону, безраздельно доминировал. Хотя создать почти ничего не смог. Но все же проявил характер и ушёл с 0:2 на 2:2. Пусть и с помощью прямого штрафного и автогола. А "Наполи"? Оборону прикрыл, доминировал. Но даже в створ ворот "Эмполи" не попал.

Франческо Кальцона после матча говорил о крайне медленной, ленивой игре своих неаполитанцев, о немыслимости такого отношения. Обвинял себя в том, что не сумел настроить их на игру и борьбу, заставить их играть за честь клуба. Говорил о проклятом сезоне. Извинялся перед болельщиками и даже благодарил их за то, что протестовали не слишком яростно.

"Ювентус" с одной победой и семью очками в семи последних турах лиги. "Наполи" с одной победой и шестью очками в последних шести.

"Аталанта", "Фиорентина", "Лацио"

Бергамцы и флорентийцы в последнее время в лиге также побеждали очень редко и набирали мало очков. Первые добыли одну победу и шесть очков в семи турах, вторые шли без побед в пяти. Их победы, ещё и на выезде, несколько удивляют. "Фиорентины" - меньше, ведь играла против давно утонувшей "Салернитаны". А вот победа "Аталанты" в Монце - хорошее достижение.

Обе думают о Кубке Италии, о Еврокубках, бросают все силы туда. В Салерно не приехали вообще лучшие атакеры "фиалок" Нико Гонсалес, Бельтран, Белотти, Бонавентура. Хотя в клубе и огрызались, говоря о травмах. В Монце в стартовом составе не вышли Де Роон, Коопмейнерс, Скамакка - стержневые игроки "Богини". Еще и Джимсити и Дзаппакоста. Но и без них справились.

"Фиорентина" играла с первых минут без настоящего форварда и долго не могла забить. Действовала крайне медленно. Но в итоге создала достаточно. А форвард Куаме вышел и забил ударом головой. В обороне же и доминировании проблем не было никаких. "Аталанта" играла достаточно быстро, не доминировала, но ловила и забивала на контратаках и стандартных положениях.

Обе играли с огнём, ведь второй гол "Фиорентина" забила лишь в добавленное время, а "Аталанта" пропустила на 89-ой минуте и чуть не пропустила в добавленное, когда мяч попал в стойку её ворот и покатился по линии. Но обошлось. И оба тренера были в целом довольны контролем над игрой, организованностью и помощью дублеров.

"Лацио" даже начал побеждать довольно часто. Четыре победы в пяти последних турах лиги, три из них - с Игором Тудором. Он видит прогресс, доволен улучшением обороны. Хотя и понимает, что перестройка займёт время и команда ещё сыра. Да и ситуация сложна. Ведь ещё в предыдущем домашнем матче на фоне протестов болельщиков называл атмосферу на стадионе "сюрреалистичной".

Первый тайм в Генуе ему не понравился. "Лацио" пропускал контратаки от "Дженоа". Хотя доминировал, в целом играл солидно. Да и не пропустил. А во втором тайме прикрыл оборону, установил чёткое доминирование и в итоге нашёл своей гол. Пусть и не создал много. Ещё и забил с красивой комбинации.

Причём забил Луис Альберто, которому болельщики устраивали обструкцию из-за желания уйти и у которого в этом матче Тудор отобрал капитанскую повязку. Празднуя, испанец указывал на эмблему клуба.

Другие

В предыдущем туре аутсайдеры, да и середняки, стали главными героями. В нынешнем середняки как раз подвели. Хотя играли "Монца" и "Дженоа" неплохо. Подвёл и "Торино". Он мог вмешаться в борьбу за Еврокубковые места, но выдал вторую 0:0 подряд. И не против "Ювентуса", а дома против команды из зоны вылета. Без особых шансов забить.

"Фрозиноне" из-за своего положения должен был нацеливаться на победу. С другой стороны, из-за близости к другим аутсайдерам каждое очко на вес золота. Он уже с четырьмя ничьими подряд, и Эусебио Ди Франческо доволен игрой и борьбой подопечных.

В плюс этот тур "Лечче", в очном матче легко, в дебюте, обеспечившему победу. Лука Готти пять матчей на посту и уже с тремя победами. "Кальяри" даже разочарован потерей очков после 2:0, но игрой Клаудио Раньери очень доволен. Он признает, что даже близко не рассчитывал на пять очков подряд против "Аталанты", "Интера" и "Ювентуса".

"Эмполи" играл неудачно в последнее время. В предыдущем туре проиграл очный матч тому же "Лечче". Но против "Наполи" забил ранний гол (форвард Черри впервые за три года в Серии А) и затем отработал практически идеально. Попадал в стойку, позволил лишь один удар в створ ворот Каприле за весь матч.

Виктор Коваленко остался в запасе в третьем из четырёх последних матчей. Хотя в стартовом составе вышли три опорника, и двух из них по ходу матча заменили.

"Верона" вытащила победу над "Удинезе" благодаря голу своего воспитанника 20-летнего защитника Копполы в добавленное время и отправила тренера соперников Габриэле Чоффи в отставку. Фабио Каннаваро уже готов дебютировать в Серии А в таком качестве.

Давиде Баллардини, как и Чоффи, не принес ничего своей команде после назначения посреди сезона. Сразу после мощного выступления "Сассуоло" против "Милана", когда гранд еле спасся, так влететь аутсайдеру дома, не борясь с первых минут...

Лучший игрок тура - Уссама Эль Аззузи ("Болонья"). Его вообще не ожидали на поле, а он выдал красивый гол и ассист

Прорыв тура - "Интер". 20-ое Скудетто за счёт соседей

Разочарование тура - "Наполи". Даже не разочарование, а просто факт - играть он не хочет

Лучший вратарь тура - Ян Зоммер ("Интер"). Пять сейвов в дерби

Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Болонья"). Тактический нокаут против Де Росси

1 Интер 33 27 5 1 86 2 Милан 33 21 6 6 69 3 Ювентус 33 18 10 5 64 4 Болонья 33 17 11 5 62 5 Рома 32 16 7 9 55 6 Аталанта 32 16 6 10 54 7 Лацио 33 16 4 13 52 8 Наполи 33 13 10 10 49 9 Фиорентина 32 13 8 11 47 10 Торино 33 11 13 9 46 11 Монца 33 11 10 12 43 12 Дженоа 33 9 12 12 39 13 Лечче 33 8 11 14 35 14 Кальяри 33 7 11 15 32 15 Эллас Верона 33 7 10 16 31 16 Эмполи 33 8 7 18 31 17 Удинезе 32 4 16 12 28 18 Фрозиноне 33 6 10 17 28 19 Сассуоло 33 6 8 19 26 20 Салернитана 33 2 9 22 15

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