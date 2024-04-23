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Влахович высказался о своем будущем в Ювентусе

Италия

Футболист хочет играть за туринский клуб

Влахович высказался о своем будущем в Ювентусе

ANSA

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович рассказал о своем будущем в клубе.

"У меня контракт с "Ювентусом", который действует еще два года, я очень счастлив здесь, в Турине. И в этом клубе хочу выиграть важные трофеи".

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"ПСЖ" или "Челси"? Я слышал слухи, но я даже не интересовался этими историями", - добавил игрок.

Душан присоединился к туринскому клубу в 2022 году, он подписал контракт, который действует до 30 июня 2026 года.

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Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен Душан Влахович
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