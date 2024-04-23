Кубок Италии. Лацио - Ювентус 2:1 (общий счет - 2:3). Юве протиснулся в финал

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 2:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Кастельянос 12, 48 - Милик 83

"Лацио": Мандас, Казале, Хила (Патрик 46), А. Романьоли, Хюсай, Катальди (Ровелла 81), Гендузи (Педро 85), Марушич, Фелипе Андерсон (Весино 61), Луис Альберто, Кастельянос (Иммобиле 82)

"Ювентус": Перин, Бремер, Данило, Сандро, Камбиазо (Веа 70), Локателли, МакКенни (Йилдиз 81), Рабио, Костич, Кьеза (Алькарас 90+1), Влахович (Милик 81)

Предупреждениe: Локателли 34

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Чудеса в футболе бывают, но редко. Редко удается переключиться, заявить "это совсем другой турнир" и вдруг заиграть там в разы лучше. "Ювентус" в последнее время играет в лиге откровенно плохо, почти не побеждает. Две победы в 12-ти последних матчах там, ноль - в последних шести гостевых. Переключиться с этого на Кубок и сразу выдать блестящее выступление - звучит нелогично.

В принципе, даже его выступление во втором тайме первого полуфинального матча Коппа дома против "Лацио" выглядело нелогичным. Там сыграли родные стены, а также мотивация на единственный трофей, который еще реально выиграть за три года каденции Массимилиано Аллегри. В принципе, сыграла мотивация и в ответном матче, который уже выглядел как все последние "Юве" в лиге.

Как раз "Лацио" в последнее время в лиге оживает. С Игором Тудором там набрал девять очков из 12-ти возможных. Причем начинал хорват как раз с победы над "Ювентусом" в лиге дома немного менее месяца тому. Там по игре римляне доминировали в одни ворота и должны были забивать больше одного. Сегодня забили больше одного. Но не сумели продержаться до конца основного времени.

В принципе, к желанию, мотивации "Ювентуса" сегодня претензий нет с самого начала матча. Но он просто долго выглядел слабой плохо организованной командой. Как и в лиге в последнее время. Удар Кьезы в дебюте Камбиазо переправил немного неточно. А вскоре Луис Альберто подал угловой, Кастельянос замкнул головой. А Алекс Сандро даже не прыгал с ним.

В целом игра напоминала кубковую. Много желания, бега, борьбы, мало качества. Всего восемь ударов по воротам до перерыва. Влахович замыкал прострел Кьезы в упор, но вышло очень слабо, и Мандас отбил ногой. Бремер замыкал головой, но неточно. А в самой концовке тайма Луис Альберто вывел Кастельяноса на Перина, но последний спас.

Второй тайм начался еще одним голом хозяев. Фелипе Андерсон и Луис Альберто разыграли контратаку, последний отдал вразрез, Кастельянос избежал офсайда, поставил корпус Бремеру и покатил в угол. В ответ Влахович замыкал прострел мимо Мандаса, но Марушич спас на линии ворот. Тот же Влахович прорвался, но покатил мимо стойки. Удар Кьезы заблокировали.

На самом деле, удары Душана и Федерико состоялись уже на фоне давление "Ювентуса". "Лацио" устал, потерял свежесть и резкость, отошел в оборону. Тудор даже заменил Андерсона на опорника Весино. Мяч за мячом выбивался из штрафной Мандаса после прострелов и пасов вразрез. А удары римлян в контратаках издали шли в центр, где уверенно играл Перин.

В итоге судьбу полуфинала решили замены. Аллегри заменил Камбиазо на Веа, затем Влаховича на Милика. И поляк менее чем через минуту замкнул с метра прострел американца. Тимоти принял перевод с левого фланга и с полулета четко прострелил. А замены Тудора, выполненные в те же минуты, не сыграли. Даже пробивать по воротам Перина после 2:1 не удавалось.

Финальный свисток Аллегри встретил раздраженным. Вряд ли на арбитра, скорее на игру своей команды. Но, как бы то ни было, "Ювентус" протиснулся в финал Кубка. Свой четвертый за последние пять лет, седьмой за последние девять. После однолетнего перерыва. А "Лацио" останется с комплиментами и оптимизмом в начале каденции Тудора, но без финала с 2019-го года.