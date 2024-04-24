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"Лацио" - "Ювентус" (2:1). Туринцы по итогам двух матчей прошли в финал Кубка Италии. Обзор матча и видео голов

Италия

Дубль Кастельяноса не помог римлянам выйти в финал

"Лацио" - "Ювентус" (2:1). Туринцы по итогам двух матчей прошли в финал Кубка Италии. Обзор матча и видео голов

ANSA

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В рамках полуфинала Кубка Италии состоялся матч "Лацио" - "Ювентус", который завершился победой римлян со счетом 2:1, в первом матче туринцы победили со счетом 2:0, по итогам двух матчей вышли в финал Кубка Италии, где сыграют с "Аталантой" или "Фиорентиной"

Смотрите видеообзор матча полуфинального матча Кубка Италии "Лацио" - "Ювентус".
Рим. "Стадио Олимпико".
"Лацио" - "Ювентус" 2:1
Голы: Кастельянос (12', 48'), Милик (83')

Напомним, что последние два года Кубок Италии выигрывал "Интер". В нынешнем сезоне миланцы вылетели на стадии 1/8 финала.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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