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Оливье Жиру перейдет в ФК Лос-Анджелес

Италия

Детали контракта

Оливье Жиру перейдет в ФК Лос-Анджелес

Твітер-акаунт Fabrizio Romano

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После устной договоренности в марте, Оливье Жиру подписывает контракт с "ФК Лос-Анджелес" который продлится до декабря 2025 года - сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Его нынешний контракт с "Миланом" истекает 30.06.2024.

В Италию француз перебрался из "Челси" летом 2021 года за 2.9 млн евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Жиру отыграл за "Милан" 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.

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Оливье Жиру Милан ФК
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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