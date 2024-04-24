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Оливье Жиру перейдет в ФК Лос-Анджелес
Детали контракта
Твітер-акаунт Fabrizio Romano
После устной договоренности в марте, Оливье Жиру подписывает контракт с "ФК Лос-Анджелес" который продлится до декабря 2025 года - сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
Его нынешний контракт с "Миланом" истекает 30.06.2024.
В Италию француз перебрался из "Челси" летом 2021 года за 2.9 млн евро.
????⚫️???????? Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.
Giroud will leave AC Milan as free agent.
Here we go, confirmed ???????????? pic.twitter.com/3vvpF2GH3h
Напомним, что в нынешнем сезоне Жиру отыграл за "Милан" 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 ассистов.
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