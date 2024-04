Оливье Жиру перейдет в ФК Лос-Анджелес

После устной договоренности в марте, Оливье Жиру подписывает контракт с "ФК Лос-Анджелес" который продлится до декабря 2025 года - сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Его нынешний контракт с "Миланом" истекает 30.06.2024.

В Италию француз перебрался из "Челси" летом 2021 года за 2.9 млн евро.

????⚫️???????? Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!



Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.



Giroud will leave AC Milan as free agent.



Here we go, confirmed ???????????? pic.twitter.com/3vvpF2GH3h