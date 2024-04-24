Джанкарло Индзаги о завоевании Скудетто его сыном: дом Симоне разрывается от телефонных звонков

"Нерадзурри" в понедельник завоевали свое юбилейное 20-е Скудетто за 5 туров до окончания чемпионата. Главный тренер "Интера" впервые в своей тренерской карьере выиграл Серию А. Его отец Джанкарло Индзаги заявил, что для их семьи это знаменательное событие.

"Мы сказали друг другу, что это был прекрасный день. Мы пообедали вместе, в доме Симоне разрывается от телефонных звонков, он живет прекрасным моментом, и он также проживает его спокойно. Сегодня, однако, передвижение в Милане является большой проблемой. Симоне и Филиппо всегда разговаривают друг с другом дважды в день, чтобы поговорить о футболе и других вещах. Он [Симоне] всегда звонит мне через пять минут после окончания игры и вчера он сделал это снова, когда еще был на поле", - рассказывает отец Индзаги. Кроме того, он не обошел тех, кто критиковал его младшего сына во время его тренерской карьеры.

"Где Симоне находил силы после критики? Его атаковали, говорили, что Кубок Италии и Суперкубок ничего не стоят. Я иногда просил его ответить, а он говорил: "Успокойся, я их всех помню". Критика всегда должна быть, но она должна быть объективной. Он никогда не говорил мне, что выиграет Скудетто в этом году", - заявил отец тренера "Интера".

Добавим, что Симоне Индзаги всего выиграл 9 трофеев на тренерском мостике: кроме Скудетто итальянец также трижды побеждал в Кубке Италии и пять раз в Суперкубке.