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Аллегри о выходе в финал Кубка Италии: Сейчас мы играем тяжелые матчи, которые не играли уже полтора года

Италия

У туринской команды еще есть шанс добыть трофей в этом сезоне

Аллегри о выходе в финал Кубка Италии: Сейчас мы играем тяжелые матчи, которые не играли уже полтора года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" на выезде уступил римскому "Лацио" со счетом 2:1, но по сумме двух матчей вышел в финал Кубка Италии - 3:2. Тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри после поединка заявил, что игра для его команды выдалась сложной.

"Это был непростой матч, мы допустили несколько больших ошибок при реализации голевых моментов. Мы сразу пропустили гол со стандарта. У нас были моменты, а потом мы рискнули капитулировать на 45-й минуте. Во втором тайме команда прибавила физически и создала несколько хороших моментов. Было нелегко реагировать после того, как мы пропустили, мы могли развалиться, но ребята хорошо справились. Мы в финале впервые за три года, но сейчас мы должны сконцентрироваться на чемпионате, потому что мы еще не достигли цели. Сейчас мы играем тяжелые игры, которые не играли уже полтора года. В прошлом году была неблагоприятная ситуация из-за хаоса извне. В этом году мы шли вслед за "Интером" до января, затем произошел обвал, и теперь мы обязаны побеждать", - сказал тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Добавим, что туринский клуб встретится в финале Кубка с победителем пары "Аталанта"-"Фиорентина".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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