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Милан заинтересован в подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Италия
Обновлено

Итальянцы ищут нового форварда

Милан заинтересован в подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Оливье Жиру, вероятно, летом покинет "Милан", поэтому "россонери" нужен новый нападающий. Клуб вспомнил о своей трансферной цели прошлого окна.

"Милан" возобновил переговоры о подписании нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. Но игрок вряд ли примет предложение от итальянского клуба.

У Гирасси контракт со "Штутгартом" рассчитан до 2026 года. Нападающий в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 25 голов и отдал 1 ассист в 24 матчах.

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Оливье Жиру Милан Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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