Италия
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Фиорентина нацелилась на игрока Галатасарая
Итальянцы заинтересовались турецким игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом "Фиорентина" будет пытаться вернуть в Серию А защитника "Галатасарая" Каана Айхана, который ранее выступал за "Сассуоло".
По информации издания Calciomercato, Фиорентина считает 29-летнего защитника хорошим усилением для своей команды в следующем сезоне.
Контракт Айхана с "Галатасараем" действует до июня 2026 года. Футболист сыграл 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста, во всех турнирах этого сезона.
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