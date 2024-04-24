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Фиорентина нацелилась на игрока Галатасарая

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Итальянцы заинтересовались турецким игроком

Фиорентина нацелилась на игрока Галатасарая

Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом "Фиорентина" будет пытаться вернуть в Серию А защитника "Галатасарая" Каана Айхана, который ранее выступал за "Сассуоло".

По информации издания Calciomercato, Фиорентина считает 29-летнего защитника хорошим усилением для своей команды в следующем сезоне.

Контракт Айхана с "Галатасараем" действует до июня 2026 года. Футболист сыграл 44 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста, во всех турнирах этого сезона.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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