Лидер Ювентуса - о Мбаппе: Он лучший в мире

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович рассказал об игроке "ПСЖ" Килиане Мбаппе.

"Килиан Мбаппе настолько силен, что сейчас он лучший в мире. В свои 25 лет он уже выиграл почти все, что можно выиграть. Он забил более 40 голов в этом сезоне, это огромное количество голов".