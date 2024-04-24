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Лидер Ювентуса - о Мбаппе: Он лучший в мире
Душан рассказал о форварде французского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ювентуса" Душан Влахович рассказал об игроке "ПСЖ" Килиане Мбаппе.
"Килиан Мбаппе настолько силен, что сейчас он лучший в мире. В свои 25 лет он уже выиграл почти все, что можно выиграть. Он забил более 40 голов в этом сезоне, это огромное количество голов".
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Мбаппе в 180 миллионов евро.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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