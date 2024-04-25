Кубок Италии. Аталанта - Фиорентина 4:1 (общий счет - 4:2). Контрaтака победила оборону

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Фиорентина" 4:1 (общий счет – 4:2)

Голы: Коопмейнерс 8, Скамакка 75, Лукман 90+5, Пашалич 90+9 - Кварта 68

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац (Пашалич 69), Дзаппакоста (Миранчук 74), Де Роон, Эдерсон (Лукман 69), Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо (Кайоде 83), Миленкович, Раньери, Бираги, Мандрагора (Комуццо 83), Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран (Данкан 60), Куаме (Иконе 83), Белотти (Кварта 55)

Предупреждения: Колашинац 56, Скамакка 80 - Мандрагора 43, Додо 69

Удаление: Миленкович 53 (прямая красная)

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Считается, что в двухсторонках на тренировках именно победа обороны над атакой - признак правильного функционирования команды. Сегодня во втором тайме после удаления Николы Миленковича игра практически была такой двухсторонкой. И в ней также побеждала оборона. Еще и сравняв счет в меньшинстве силами центрального защитника. Но в итоге победила атака. Точнее - контратака.

"Аталанту" и "Фиорентину" в последнее время даже обвиняли в пренебрежении Серией А в попытках взять трофей. Ведь в лиге выставлялись ослабленные составы. Обе в полуфинале Кубка и Еврокубков, трофеев вторая не брала с 2001-го года, первая - с 1963-го. Обе в последние годы проиграли по два финала. Причем "фиалки" оба - в предыдущем сезоне. Так что обе хотели реванш и трофей.

Они часто встречаются в Кубке в последнее время. В четвертый раз за последние шесть лет. Причем в двух одноматчевых противостояниях побеждала "Фиорентина", а в двух двухматчевых, включая нынешнее - "Аталанта".

В первом матче "Фиорентина" выносила "Аталанту", но забила лишь однажды. Здесь также начала мощно. Гонсалес и Белотти закручивали издали. Первый удар был в центр, а вот второй Карнезекки, герой первого матча, отбил в падении. Однако общий счет сравнялся уже на восьмой минуте. Коопмейнерс прорвался в контратаке в центр штрафной и покатил в дальний угол.

В первом тайме гости владели мячом 59 процентoв времени. Но, как очень часто с ними бывает, не знали, что с этим делать. А хозяева интересно контратаковали. Уже на 16-ой минуте Скамакка влупил с 18-ти метров в "девятку". Правда, гол отменили с помощью ВАР после фола в процессе. Де Кетеларе обыгрался со Скамаккой, прорвался, но покатил чуть неточно. Руджери добивал неточно в другой атаке.

Второй тайм начался с навеса Дзаппакосты и удара свободного Руджери головой. Неточного. Затем Де Кетеларе вывел Скамакку на вратаря, но Миленкович сбил его подкатом сзади. Явная красная. После чего и началась осада ворот Терраччьяно. С 73-мя процентами владения мячом "Аталантой" во втором тайме, 12:1 по ударам по воротам. Атака против обороны.

Правду говоря, выходило по такой игре у "Богини" очень мало. Кроме ужасных ударов. Более того - "фиалки" забили. Заработали штрафной, Бираги навесил, вышедший на замену Кварта замкнул головой. Лишь тогда "Аталанта" психанула, начала менять защитников на атакующих полузащитников, а опорников на форвардов. И забила. Де Кетеларе сбросил, а Скамакка блестяще пробил в падении ножницами.

Далее "Фиорентина" как раз выпустила третьего центрального защитника. Он, Комуццо, заблокировал Скамакку в метре от ворот. В другой атаке удар Лукмана был слабым и в центр. Де Кетеларе прорвался в контратаке в штрафную, но пробил выше. Флорентийцы подумали, что уже добрались до дополнительного времени и даже оттолкнули игру, мяч, ближе к центру поля. И именно тогда пропустили.

Причем пропустили они с очередных контратак. Скамакка отправил вразрез Лукмана, а тот положил в угол. Правда, арбитр сразу же свистнул офсайд, но долгая проверка ВАР отменила такое решение. А затем уже Лукман, вновь в контратаке, отдал вразрез Пашаличу, и тот снял все вопросы. Значит, сыграли и замены хозяев - Адемола, Марио.

"Аталанта" выходит в свой третий финал Кубка за шесть лет. В 2019-ом году она проиграла "Лацио", в 2021-ом - "Ювентусу". Теперь появился шанс взять реванш у последнего. А "Фиорентина", уже экс-финалист, сосредоточится на самобичевании за неиспользованные моменты в первом матче и на полуфинале Лиги Конференций.