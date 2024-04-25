Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта - Фиорентина 4:1. Аталанта прошла в финал Кубка Италии. Обзор матча и видео голов
В финала на команду из Бергамо ожидает Ювентус
Фото: пресслужби ФК "Аталанта"
В матче полуфинала Кубка Италии "Аталанта" сыграла с "Фиорентиной", общий счет 4:2.
В финале Кубка Италии сыграют "Аталанта" - "Ювентус". Матч пройдет 15-го мая в Бергамо.
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Италии "Аталанта" - "Фиорентина".
Бергамо. "Gewiss Stedium".
"Аталанта" - "Фиорентина" 4:1
Голы: Копмайнерс (8'), Мартинес Куарте (68'), Скамака (75'), Лукман (90+4), Пашалич (90+8)
Напомним, что "Аталанта" начала свой путь в турнире с 1/8 финала, они обыграли "Сасуоло", на стадии четвертьфинала они переиграли "Милан", в полуфинале "Фиорентину", а в финале встретятся с "Ювентусом".
Популярное сейчас
- Минай провел внутреннее расследование и сделал заявление относительно якобы попытки организовать договорной матч с Динамо
- В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин за рубежом
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной