Два клуба Серии А заинтересовались защитником Ливерпуля

"Рома" и "Лацио" являются соперниками в Серии А, но теперь интересы клубов совпадают в рамках летнего трансферного окна.

Как сообщает Corriere della Sera, итальянцы заинтересовались защитником "Ливерпуля" Жоэлем Матипом, контракт которого истекает летом этого года.

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Защитник в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.