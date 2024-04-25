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Два клуба Серии А заинтересовались защитником Ливерпуля

Италия
Обновлено

Рома и Лацио начинают планировать летние трансферы

Два клуба Серии А заинтересовались защитником Ливерпуля

LFC

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"Рома" и "Лацио" являются соперниками в Серии А, но теперь интересы клубов совпадают в рамках летнего трансферного окна.

Как сообщает Corriere della Sera, итальянцы заинтересовались защитником "Ливерпуля" Жоэлем Матипом, контракт которого истекает летом этого года.

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Защитник в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
Corriere della Sera
Опубликовал: Екатерина Власова
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