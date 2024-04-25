Италия
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Два клуба Серии А заинтересовались защитником Ливерпуля
Рома и Лацио начинают планировать летние трансферы
LFC
"Рома" и "Лацио" являются соперниками в Серии А, но теперь интересы клубов совпадают в рамках летнего трансферного окна.
Как сообщает Corriere della Sera, итальянцы заинтересовались защитником "Ливерпуля" Жоэлем Матипом, контракт которого истекает летом этого года.
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Защитник в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Corriere della Sera
Опубликовал: Екатерина Власова
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