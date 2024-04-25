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Будут доигрывать поединок. Удинезе - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Удинезе - Рома: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.04.24 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Будут доигрывать поединок. Удинезе - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma

Новина українською

25 апреля "Удинезе" - "Рома" доиграют матч 32-го тура чемпионата Италии.

Команды встретились 14 апреля, но на 73-й минуте матча ивуарийский защитник "волков" Эван Ндика лег на газон и начал жаловаться на боль в груди. Его забрали с поля на носилках в сознании. Поединок прервали при счете 1:1 на табло.

Поединок начнется в 21:00. Смотреть трансляцию матча можно на Мegogo.

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"Удинезе" - "Рома"

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Удинезе Рома Эван Ндика
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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