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Голкипер Ювентуса отказался продлевать контракт с клубом
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Похоже, что голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный не продолжит сотрудничество с клубом.
Игрок недавно отклонил предложение туринцев подписать новое соглашение. Футболиста не устраивает предложение руководства, "Ювентус" хочет сократить заработную плату на 2,5 миллиона евро.
У Войцеха контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 8 миллионов евро.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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