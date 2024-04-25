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Голкипер Ювентуса отказался продлевать контракт с клубом

Италия

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Голкипер Ювентуса отказался продлевать контракт с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Похоже, что голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный не продолжит сотрудничество с клубом.

Игрок недавно отклонил предложение туринцев подписать новое соглашение. Футболиста не устраивает предложение руководства, "Ювентус" хочет сократить заработную плату на 2,5 миллиона евро.

У Войцеха контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 8 миллионов евро.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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