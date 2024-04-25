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Аллегри не хочет покидать Ювентус - Источник
Контракт специалиста рассчитан до 2025 года
Фото: twitter.com/juventusfc
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не хочет покидать команду в конце этого сезона.
По информации издания Tuttosport, если летом будет принято решение об изменениях в составе, руководству клуба придется уволить Аллегри и выплатить ему компенсацию (контракт у тренера рассчитан до 2025 года). Массимилиано считает, что "Ювентус" может выиграть Кубок Италии и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
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Сейчас туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А и имеет 64 балла.
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