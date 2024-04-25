Серия А. Дебют Фабио Каннаваро не удался - Рома вырывает победу в возобновленном матче

Серия А. 32-й тур. Возобновленный матч

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Рома" 1:2

Голы: Р. Перейра 23 - Лукаку 64, Кристанте 90+5

"Удинезе" (составы на момент прекращения матча на 72-ой минуте и его возобновления идентичны) : Окойе, Н. Перес (Кабаселе 90+1), Бийол, Р. Кристенсен, Эхизибе (Феррейра 70), Уолас, Самарджич, Пайеро, Х. Камара (Земура 70), Р. Перейра, Лукка

"Рома" (состав на момент возобновления матча) : Свилар, Манчини, Смоллинг (Льоренте 88), Анхелиньо, Карсдорп (Эль-Шаарави 90+4), Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Дибала, Азмун, Абрахам

"Рома" (состав на момент прекращения матча на 72-ой минуте) : Свилар, Хюйсен (Карсдорп 53), Льоренте, Ндика, Залевски, Кристанте, Паредес, Ауар (Дибала 53), Анхелиньо, Бальданци, Лукаку

Предупреждения: Х. Камара 31, Бийол 58, Пайеро 66 - Бальданци 69, Карсдорп 90+3

Главный арбитр: Лука Пайретто

Сегодня в Удине доигрывали матч 32-го тура Серии А, прерванный 11 дней назад на 72-ой минуте из-за проблем со здоровьем Эвана Ндики. Согласно регламенту, доигрывать следовало точно с той же минуты с теми же желтыми и красными карточками в протоколе и с тем же счетом. Но разрешалось изменять состав. Кроме игроков, замененных по ходу тех 72-ух минут. Тем играть уже было запрещено.

Как ни странно, "Удинезе" правом замен не воспользовался. Доигрывать начали точно те же, кто и был на поле во время прекращения. И это при том, что после того прекращения фриуланцы успели сыграть в Вероне, пропустили там в добавленное время и проиграли, из-за чего сменился тренер. Фабио Каннаваро сменил Габриэле Чоффи и, таким образом, впервые в жизни стал главным тренером в Серии А.

Партнер Фабио по чемпионскому составу сборной-2006 Даниэле Де Росси как раз многих поменял. Шестерых человек. Ндику - по понятным причинам, Лукаку, забившего тогда на 64-ой минуте - также из-за травмы. А еще четверых - по собственному выбору. Также логично, ведь тогда "Рома" играла между двумя матчами против "Милана" в Лиге Европы и проводила обширную ротацию. Ныне в такой нужды не было.

В том матче римлянам было тяжело. Особенно - в первом тайме. Они выглядели уставшими, заторможенными. Владели мячом 74 процента времени, но при этом в створ ворот попали лишь однажды. Бальданци слета с линии штрафной - Окойе отбил. А удинцы забили. Хюйсен заснул с мячом, тот подскочил, Перейра перехватил, пробежал и подсек над Свиларом.

Во втором тайме фаворит уже начал давить, бить по воротам. Хотя Окойе вновь четко отбивал, защитники помогали блокировать, а в обороне мяч вновь был потерян. Свилар спас от Лукки. Хотя в итоге забить удалось. Опорник Кристанте навесил справа, Лукаку замкнул головой.

Сегодня ожидалось, что "Рома" будет постоянно давить. Но "Удинезе" играл смело, уверенно, четко оборонялся и четко прессинговал. Мяч даже попал к Лукке на углу вратарской, и Свилару пришлось тащить удар под дальнюю стойку. Азмун отобрал у Переса, но тот не выключался, и удар Сердара с 13-ти метров вышел низом и под давлением. Окойе отбил его и затем накрыл.

И все же "Рома" вырвала победу. На пятой добавленной минуте, при том, что поначалу добавили лишь четыре. С углового, хотя сегодня "Удинезе" заработал больше таких (3:2). Дибала навесил, и Кристанте замкнул головой в дальний угол. Следует отметить, что оба находились на поле и во время прекращения матча, то есть их Де Росси не менял.

В последнее время в лиге "Рома" шла не очень хорошо. Две победы в пяти предыдущих турах, в том числе 1:3 дома от "Болоньи" в предыдущем. Потому эта победа так важна, потому Де Росси праздновал ее бурно, в своем стиле. "Волки" на пятом, лигочемпионском, месте в четырех очках над шестым, лигоевропейским, и в четырех позади четвертого, лигочемпионского. Пусть и у шестого матч в запасе.

"Удинезе"? Он на 17-ом месте в равенстве очков с 18-ым, то есть с зоной вылета. Набрал всего шесть очков в уже девяти последних матчах лиги. И получается, что в трех последних проиграл с разницей в один мяч из-за пропущенных в добавленное время. Так не борются против вылета. Так вылетают. Характер команды Каннаваро еще не успел изменить.