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Дебют тренера хозяев не удался. Удинезе - Рома 1:2. Обзор матча и видео голов

Италия

Гости одержали победу

Дебют тренера хозяев не удался. Удинезе - Рома 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

25 апреля "Удинезе" - "Рома" доиграли поединок 32-го тура Серии А (1:2).

Матч начался с 79-й минуты со счетом 1:1. За 90 минут основного времени и пять дополнительных, гостям удалось минимально обыграть "Удинезе". На последних секундах матча Брайан Кристанте забил победный гол.

Удинезе - Рома - 1:2
Голы: Перейра, 23 - Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.

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