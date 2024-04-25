Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебют тренера хозяев не удался. Удинезе - Рома 1:2. Обзор матча и видео голов
Гости одержали победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma
25 апреля "Удинезе" - "Рома" доиграли поединок 32-го тура Серии А (1:2).
Матч начался с 79-й минуты со счетом 1:1. За 90 минут основного времени и пять дополнительных, гостям удалось минимально обыграть "Удинезе". На последних секундах матча Брайан Кристанте забил победный гол.
Удинезе - Рома - 1:2
Голы: Перейра, 23 - Лукаку, 62, Кристанте, 90+5.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
- Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев
- Генсек УАФ: Надеюсь, что решение по Тимощуку будет положительным для всей Украины
- Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн