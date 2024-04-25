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Де Росси - о матче против Удинезе: Мне никогда раньше не приходилось готовиться к такому поединку

Италия
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Наставник Ромы поделился своими эмоциями

Де Росси - о матче против Удинезе: Мне никогда раньше не приходилось готовиться к такому поединку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал победу своей команды в доигранном матче 32-го тура чемпионата Италии (1:2).

"Я разговаривал с ребятами, пошутил с ними, что я не знаю, что я должен делать, мне никогда раньше не приходилось готовиться к 20-ти минутному матчу (поединок начался с 79').

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Возможно, через минуту или около того после начала я понял, что нам, возможно, придется внести некоторые изменения, чтобы обеспечить нам больше баланса".

Напомним, что 14 апреля на 73-й минуте матча ивуарийский защитник "Ромы" Эван Ндика лег на газон и начал жаловаться на боль в груди. Вскоре игру остановили.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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