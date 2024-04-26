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Де Росси набрал в этом сезоне Серии А столько же очков, как и Моуринью, проведя на семь матчей меньше

Италия

Впечатляющие показатели молодого специалиста

Де Росси набрал в этом сезоне Серии А столько же очков, как и Моуринью, проведя на семь матчей меньше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, 25 апреля, "Рома" одержала выездную победу над "Удинезе" (2:1) в матче 33-го тура Серии А.

Благодаря этому результату Даниэле де Росси сравнялся с Жозе Моуринью по количеству набранных очков в текущем розыгрыше чемпионата (29) в качестве наставника "волков". При этом итальянец провёл на 7 игр меньше в этой должности.

Cтоит отметить, что под руководством Де Росси "Рома" набирает в среднем 2,23 очка за игру – это второй показатель в лиге после обеспечившего себе чемпионство "Интера".

Напомним, что Де Росси был назначен главным тренером римлян в январе этого года, заменив уволенного Жозе Моуринью.

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Опубликовал: Александр Бураков
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