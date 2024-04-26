Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Росси набрал в этом сезоне Серии А столько же очков, как и Моуринью, проведя на семь матчей меньше
Впечатляющие показатели молодого специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 25 апреля, "Рома" одержала выездную победу над "Удинезе" (2:1) в матче 33-го тура Серии А.
Благодаря этому результату Даниэле де Росси сравнялся с Жозе Моуринью по количеству набранных очков в текущем розыгрыше чемпионата (29) в качестве наставника "волков". При этом итальянец провёл на 7 игр меньше в этой должности.
Cтоит отметить, что под руководством Де Росси "Рома" набирает в среднем 2,23 очка за игру – это второй показатель в лиге после обеспечившего себе чемпионство "Интера".
Напомним, что Де Росси был назначен главным тренером римлян в январе этого года, заменив уволенного Жозе Моуринью.
De Rossi eguaglia i punti di #Mourinho con 7 partite in meno. Dal suo arrivo, Roma da secondo postohttps://t.co/4sRcwjD70g— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 25, 2024
Популярное сейчас
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- Лукашенко пригрозил Западу ядерным апокалипсисом
- Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО