Наполи готов переманить наставника Милана

"Милан" готов попрощаться с главным тренером Стефано Пиоли в конце этого сезона, но специалист не собирается долго грустить и сразу готов продолжить свою тренерскую деятельность.

Наставником "Милана" уже интересуются два клуба: "Болонья" и "Наполи", который готов предложить тренеру двухлетнее соглашение и заработную плату в 6 миллионов евро.

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Стефано присоединился к "Милану" в 2019 году. Он подписал контракт до июня 2025 года.