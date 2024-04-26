Ручка ценой в ряд трофеев. Как Андреа Пирло ушел из Милана

Как все начиналось

Сезон 2010/11 "Милан" завершил на мажорной ноте - набрал 82 очка и финишировал первым. "Россонери" продемонстрировали хороший футбол, однако все равно анонсировали перезагрузку. Тогдашний состав входил в тройку наиболее возрастных в лиге (27,2 лет), поэтому в руководстве решили сделать ставку на молодежь и пересмотреть контракты "ветеранов".

Надо признать, что на фоне других партнеров Андреа провел слабоватую кампанию - отметился одним мячом и четырьмя ассистами. Главная причина скромной статистики заключалась в травмах - из-за проблем с ахилловым сухожилием полузащитник выпал на четыре месяца и долго набирал необходимую форму.

В частной беседе Адриано Галиани об этом заметил открыто: "Даже когда ты был на скамейке запасных или на трибуне, мы выигрывали кубок. Андреа, с этого года политика команды изменилась. С теми, кому больше тридцати, мы можем подписать контракт только на год".

В то же время тридцать два - это не приговор для профессионального спорта. Современная медицина (а итальянская - лучшая в Европе) творила чудеса и позволяла даже откровенным пенсионерам поддерживать фантастические кондиции (проверено на Кафу, Алессандро Несте и Паоло Мальдини).

Пирло понимал, что имеет достаточно сил, чтобы полноценно восстановиться и принести пользу: "Еще одна маленькая деталь: я не чувствовал себя старым, даже в этот тяжелый для меня день. У меня было ощущение, что меня хотят вывести из себя, выбить из колеи, заставить растеряться".

Бесспорно, клуб всегда выше, чем любой исполнитель. Сегодня это утверждение не совсем соответствует действительности, ведь есть достаточно случаев, когда футболисты давят на правление, или же, например, откровенно "сливают" тренера. Будучи многомиллионным активом, легко диктовать свои условия и манипулировать, однако во времена Сильвио Берлускони подобные штуки не "проходили" и близко.

Андреа не сказал ни одного кривого слова, но столкнулся с холодной стеной. Странно да и только - ты посвятил десять лет неравнодушной команде и все еще обладаешь высоким классом, но теперь не "вписываешься" в обновленные критерии. Довольно показательно, что в розыгрыше 2011/12 хавбек сделал 17 результативных действий, после отправился на Евро-2012 и едва не стал игроком турнира (все же победила Испания и все лавры справедливо достались Андресу Иньесте).

Что важно, "Милан" не отказался от услуг опорника, но предложил максимально невыгодные условия. Возможно, где-то и удалось бы договориться по трудовому договору, впрочем, Галлиани дал понять - придется адаптироваться для новой позиции. "Андреа, наш тренер Аллегри считает, что, если ты останешься, то не сможешь больше играть в опорной зоне. Он хочет дать тебе новую позицию: левого полузащитника".

Изюминка заключалась в том, что тренерский штаб отдал предпочтение Марку ван Боммелу и Марио Йепесу. Тоже такое себе решение - "красно-черные" вроде и задекларировали курс на омоложение, однако предоставили полную практику игрокам, чей общий возраст достиг 69 лет.

Послушаем Пирло: "Маленькая деталь: я считал, что, играя в опорной зоне, перед защитой могу реализовать себя гораздо лучше. На глубине рыба плавает легко, но, если её заставить плыть под самой поверхностью, она приспособится, но не поплывёт так же".

Как быть? Андреа ответил твердым "нет": "Спасибо, но я действительно не могу принять это предложение. И потом, "Ювентус" обещал мне контракт на три года.

Я отказался. В этот майский день 2011 года не было разговоров насчет денег. Вообще. В эти полчаса, что я провел с Галлиани, не было сказано ни слова о финансах. Я хотел, чтобы меня правильно оценивали: я не просто игрок в списке ротации. Я могу быть центром команды. Итак, цикл завершился, и мне требовалось что-то новое".

На горизонте возникла не только "старая синьора"

Андреа немало рефлексировал, и с этим просто согласиться:

"Я чувствовал то дискомфорт, то печаль, и это ощущение в любом случае было для меня уроком: от слез становится легче, они являются очевидным объяснением того, кем ты есть. Я не сдерживался. Я плакал, и мне не было стыдно. Как будто я сидел в аэропорту, у меня в руках был билет, и оставалась секунда до момента, когда я прощаюсь с друзьями, родственниками и врагами. И через мгновение мы разойдемся навсегда. Мне было трудно принять эту мысль: "Ты больше не можешь быть Пирло". Это было несправедливо. От этого у меня даже болел живот - я потерял свой стимул. Первый, кому я об этом сказал, был Алессандро Неста, мой товарищ и брат, друг по команде и за обедом, сосед по комнате и участник тысячи приключений. Между первым и вторым таймом в одной из наших бесчисленных битв на PlayStation я сказал ему: "Сандрино, я ухожу". Он даже не удивился. "Мне очень жаль, но это правильный выбор". Новость о том, что Пирло решился на уход произвела должный эффект - активизировался не один желающий коллектив. Впрочем, как заметил наш герой, единственное конкретное приглашение поступило со стороны "Интера". "Я ежедневно звонил своему агенту, особенно в те дни, когда мне было нужно пережить горечь поражений, но ему это было не очень-то интересно. Амброзини, а позже ван Боммель, играли в зоне перед защитой, на моем месте были другие люди (хоть и мои друзья), а меня вырвали из собственного сада, как сорняк" Лично со мной разговаривали только один раз. Я хорошо это помню, это было утро понедельника, сезон только завершился. "Привет, Андреа, это Лео". На том "конце" был Леонардо - тренер "Интера" на тот момент. "Привет, Лео". "Слушай, все наконец-то в порядке. Президент Моратти дал мне все полномочия. Мы можем начать переговоры".

Леонардо был убедительным, давал гарантии, однако ничего не сложилось - через какую-то неделю-две бразильца переманил "Пари Сен-Жермен" и наделил полномочиями спортивного директора. Что ж, ничего, пороги обивал "Ювентус".

Та самая ручка

Галлиано обронил ключевое предложение: "Я надеюсь, ты не станешь подписывать этой ручкой контракт с "Ювентусом".

Пирло над этим высказыванием долго размышлял: "Ручка. Красивая, конечно, но только ручка. С гербом "Милана". С синими, банально синими чернилами. Я смотрел, крутил ее в руках, играл ею, будто малыш со своей первой погремушкой. Я смотрел на ручку под разными углами, пытаясь понять скрытый смысл, понять ее глубинную сущность. Понять. От этих мыслей у меня разболелась голова, я даже вспотел, однако наконец пришло просветление".

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Учитывая прошлое, "Ювентус" сорвал джекпот. Пирло задержался на четыре сезона, принял участие в 164 встречах, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач. Впрочем, не все измеряется статистикой - итальянец владел ключевой ролью в полузащите, гениально читал игру и сделал все, чтобы партнеры чувствовали себя максимально комфортно. Четыре Скудетто, национальный кубок, два Суперкубка Италии и выход в финал Лиги чемпионов на дороге не валяются.