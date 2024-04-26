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Защитник Ромы возвращается к тренировкам с командой после тревожного матча против Удинезе
Хорошие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Эван Ндика возвращается к тренировкам с командой.
В пятницу утром игрок Кот-д'Ивуара занимался в обычном режиме с товарищами по команде. Ожидается, что футболист сыграет 28 апреля в матче против "Наполи".
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Напомним, 14 марта во время поединка "Удинезе" - "Рома" Эвану стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.
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