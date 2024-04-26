Защитник Ромы возвращается к тренировкам с командой после тревожного матча против Удинезе

Защитник "Ромы" Эван Ндика возвращается к тренировкам с командой.

В пятницу утром игрок Кот-д'Ивуара занимался в обычном режиме с товарищами по команде. Ожидается, что футболист сыграет 28 апреля в матче против "Наполи".

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Напомним, 14 марта во время поединка "Удинезе" - "Рома" Эвану стало плохо. Врачи вынесли игрока с поля на носилках.