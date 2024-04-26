Форвард Порту летом присоединится к Интеру. Известны детали сделки

У нападающего "Порту" Мехди Терами завершается контракт со своим клубом в конце этого сезона. Игрок покинет команду как свободный агент.

По информации Фабрицио Романо, нападающий присоединится к "Интеру". Мехди подпишет соглашение до июня 2026 года, а также будет доступна опция продления договора еще на один сезон.

Терами за "Порту" сыграл 30 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач, во всех турнирах этого сезона.