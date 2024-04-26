Наполи достиг договоренности с Антонио Конте - Источник

"Наполи" хочет, чтобы на смену главному тренеру Франческо Кальцоне пришел Антонио Конте.

По информации издания Rai, обе стороны уже достигли между собой соглашения. Специалисту предложили трехлетний контракт. Финансовые условия также согласованы, но пока не разглашаются.

Напомним, в марте 2023 года Антонио ушел с поста главного тренера "Тоттенхэма".