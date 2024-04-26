Серия А. Обязательная, но очень важная победа Фрозиноне, Салернитана вылетела

Серия А. 34-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Салернитана" 3:0

Голы: Суле 10 (пен.), Брешианини 25, Зортеа 85

В предыдущих четырех турах "Фрозиноне" четырежды сыграл вничью. То есть не проигрывал. В том числе "Болонье", "Наполи" и "Торино". До того отчаянно боролся с "Ювентусом" и "Лацио", проиграв со счетом 2:3. Но сегодня никакие ничьи и комплименты не считались. Нужно было просто побеждать "Салернитану", уже бросившую играть, и выходить из зоны вылета. Иначе вылет будет заслуженным.

С таким заданием подопечным Эусебио Ди Франческо удалось справиться. Причем обеспечить результат довольно рано. При далеко не лучшей игре. "Салернитана" выиграла матч и по владению мячом (57:43), и по ударам по воротам (17:11), могла забить. Но все это совершенно не важно. Важен результат. Выход "Фрозиноне" из зоны вылета и официальный вылет его сегодняшних гостей.

Суле не реализовал пенальти в Неаполе, но здесь исправился. Самбия задержал Валери в борьбе, "Салернитана" протестовала, но решение арбитра Франческо Фурно не изменилось. Второй гол был забит в контратаке. Гости вновь протестовали, уже против соперников. Не остановивших игру из-за игрока, лежащего на газоне. Но Брешианини принял "кросс" от Валери, подправил и забил.

После второго гола "Салернитана" создавала. Но Чауна, Кулибали пробивал немного неточно. Гол Виньято отменили из-за офсайда. Во втором тайме гол Иквуэмеси также отменили, теперь из-за фола в атаке. "Фрозиноне" пришлось сменить вратаря Турати из-за травмы, и Черофолини однажды упустил мяч, но соперник в ворота не добил. А в итоге Зортеа в контратаке забил низом издали.

"Фрозиноне" в трех очках над "Удинезе", который теперь в зоне вылета. "Салернитана" в 16-ти очках под 17-ым местом, и у нее осталось лишь четыре матча до окончания сезона. Это означает вылет. В этом туре она даже может потерять математические шансы на предпоследнее место. Настолько ужасный сезон проводит.