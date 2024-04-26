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Серия А. Обязательная, но очень важная победа Фрозиноне, Салернитана вылетела

Италия
Обновлено

Подопечные Эусебио Ди Франческо выходят из зоны вылета

Серия А. Обязательная, но очень важная победа Фрозиноне, Салернитана вылетела

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 34-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Салернитана" 3:0

Голы: Суле 10 (пен.), Брешианини 25, Зортеа 85

В предыдущих четырех турах "Фрозиноне" четырежды сыграл вничью. То есть не проигрывал. В том числе "Болонье", "Наполи" и "Торино". До того отчаянно боролся с "Ювентусом" и "Лацио", проиграв со счетом 2:3. Но сегодня никакие ничьи и комплименты не считались. Нужно было просто побеждать "Салернитану", уже бросившую играть, и выходить из зоны вылета. Иначе вылет будет заслуженным.

С таким заданием подопечным Эусебио Ди Франческо удалось справиться. Причем обеспечить результат довольно рано. При далеко не лучшей игре. "Салернитана" выиграла матч и по владению мячом (57:43), и по ударам по воротам (17:11), могла забить. Но все это совершенно не важно. Важен результат. Выход "Фрозиноне" из зоны вылета и официальный вылет его сегодняшних гостей.

Суле не реализовал пенальти в Неаполе, но здесь исправился. Самбия задержал Валери в борьбе, "Салернитана" протестовала, но решение арбитра Франческо Фурно не изменилось. Второй гол был забит в контратаке. Гости вновь протестовали, уже против соперников. Не остановивших игру из-за игрока, лежащего на газоне. Но Брешианини принял "кросс" от Валери, подправил и забил.

После второго гола "Салернитана" создавала. Но Чауна, Кулибали пробивал немного неточно. Гол Виньято отменили из-за офсайда. Во втором тайме гол Иквуэмеси также отменили, теперь из-за фола в атаке. "Фрозиноне" пришлось сменить вратаря Турати из-за травмы, и Черофолини однажды упустил мяч, но соперник в ворота не добил. А в итоге Зортеа в контратаке забил низом издали.

"Фрозиноне" в трех очках над "Удинезе", который теперь в зоне вылета. "Салернитана" в 16-ти очках под 17-ым местом, и у нее осталось лишь четыре матча до окончания сезона. Это означает вылет. В этом туре она даже может потерять математические шансы на предпоследнее место. Настолько ужасный сезон проводит.

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