Интер подписывает возрастного форварда свободным агентом

У футболиста "Порту", Мехди Тареми" летом 2024 года заканчивается контракт с португальским клубом, а форвард не захотел его продлевать.

Интер зимой начал переговоры о подписании контракта летом. Итальянцы смогли договориться с иранцем, контракт будет рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano.

⚫️???? Mehdi Taremi’s contract at Inter will be valid until June 2026, two years.



It will also include an option to extend until June 2027.



It’s all done and completed with FC Porto also informed.



Here we go, confirmed. ???????? pic.twitter.com/5dTPQeyblh