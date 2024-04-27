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Интер подписывает возрастного форварда свободным агентом

Италия
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Кто этот футболист?

Интер подписывает возрастного форварда свободным агентом

фото - twitter.com/FCPorto

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У футболиста "Порту", Мехди Тареми" летом 2024 года заканчивается контракт с португальским клубом, а форвард не захотел его продлевать.

Интер зимой начал переговоры о подписании контракта летом. Итальянцы смогли договориться с иранцем, контракт будет рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano.

Напомним, что Мехди в нынешнем сезоне провел за "Порту" 19 матчей в лиге Португалии и забил четыре гола, отдал два ассиста.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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