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Интер подписывает возрастного форварда свободным агентом
Кто этот футболист?
фото - twitter.com/FCPorto
У футболиста "Порту", Мехди Тареми" летом 2024 года заканчивается контракт с португальским клубом, а форвард не захотел его продлевать.
Интер зимой начал переговоры о подписании контракта летом. Итальянцы смогли договориться с иранцем, контракт будет рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano.
⚫️???? Mehdi Taremi’s contract at Inter will be valid until June 2026, two years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024
It will also include an option to extend until June 2027.
It’s all done and completed with FC Porto also informed.
Here we go, confirmed. ???????? pic.twitter.com/5dTPQeyblh
Напомним, что Мехди в нынешнем сезоне провел за "Порту" 19 матчей в лиге Португалии и забил четыре гола, отдал два ассиста.
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