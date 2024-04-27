Наиболее готовый к династии. Нынешнее Скудетто Интера - единственный логичный результат

"Интер" стал шестой командой в истории, обеспечившей Скудетто рекордно быстро - за пять туров до окончания сезона. Также стал первой в истории, обеспечившей его в Миланском дерби. Более того - теперь у него 20 Скудетто против 19-ти "Милана". Впрочем, запомнится этот сезон "нерадзурри" не только благодаря юбилею.

Соперники

Традиционно начинаем чемпионскую статью с соперников. "Наполи" также выиграл Серию А в одни ворота. Но летом потерял главного тренера, спортивного директора и столпа обороны. С новым тренером ошиблись, как и с двумя после него, ссоры вокруг контрактов Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена и скандалы в Тик-токе развалили команду.

В принципе, история и менталитет Неаполя, "Наполи" легко предсказывали полный провал после большого успеха. Не случайно ждали Скудетто 33 года.

"Лацио" потерял летом спортивного директора и столпа в центре поля, также погряз в ссорах, более чем ожидаемо не выдержал игры на два фронта. Сменил тренера весной. "Рома" погрязла в третьем сезоне Жозе Моуриньо, в его постоянных ссорах со всеми. Потеряла и тренера, и спортивного директора зимой.

"Милан" и "Ювентус" также сменили спортивных директоров. А их тренеры остались, но с багажом неудач предыдущего сезона и постоянной критики. С обвинениями в отсутствии идей, свежести и характера.

"Юве" не усилился, еще и потерял игроков из-за допинга и ставок. Более круга он шел вплотную к "Интеру", но после поражения от него растерял всю мотивацию и развалился. Сейчас там просто нет чемпионов, сильных духом. Потому Массимилиано Аллегри, да и директоры клуба, яростно заявляют, что и не собирались бороться за Скудетто.

"Милан" как раз привел 12 игроков. Но очень неравномерно. Новый, страшно неопытный и слабый физически центр поля, без новых защитников и центрфорварда. 37-летний Оливье Жиру не вытащил, Рафаэль Леау так и не повзрослел. Еще и более 30-ти травм в первом круге явно помешали.

Клуб

Получается, что "Интер" - наиболее стабильный клуб Италии. Там все функционеры работают как минимум с 2018-го года. Иерархия давно установлена. Генеральный директор Джузеппе Маротта постоянно благодарит президента Стивена Чжана и своих сотрудников за осмысленную упорядоченную умную работу, и это не просто желание подлизаться.

Кроме того, Чжан благодарит Массимо Моратти, бывшего владельца клуба. Симоне Индзаги - "Лацио", в котором начинал тренерскую карьеру. А игроки договорились не праздновать Скудетто на поле слишком бурно из уважения к "Милану". Все это - признак высоких моральных качеств клуба. Чему его боссы придают большое значение.

И прежде всего сам Маротта - один из лучших директоров в истории в Италии. Трансферный гений. Он построил "Ювентус" девяти Скудетто, теперь - нынешний "Интер". С умом, четким планом, спокойствием, взвешенностью. Особо отличаясь в подписании свободных агентов или за мизерные суммы.

Из нынешнего состава более семи миллионов евро заплачены лишь за Думфриза, Сенси, Асллани, Лаутаро Мартинеса, Павара, Бастони и Бареллу. Игроки стартового состава Зоммер, Ачерби, Дармиан, Де Фрай, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам пришли за меньше. Последние четверо - бесплатно.

Финансовая ситуация в клубе двоякая. По зарплатам игроков он второй в Италии - 119.5 миллионов евро. У "Ювентуса" - 125.8, у "Ромы" - 107.1. У остальных - не более 87-ми. По доходам - также второй. 378 против 432-ух "Ювентуса". Но по расходам на трансферы в последние три года лишь пятый - 184 миллиона. У "Ювентуса" 359, "Милана" - 277.

По трансферному сальдо за это время он в плюсе. То есть больше зарабатывает, чем тратит. А зарплаты по сравнению с сезоном 2022/23 сократил на десять миллионов.

Чжан и компания-владелец Сунинг до 20-го мая должны вернуть кредит в 375 миллионов евро, залогом которого поставили клуб. А сам Чжан не приехал даже на празднования Скудетто и вообще давно не был в Италии. Поговаривают, что опасается ареста за дела, не связанные с клубом.

Потому работа функционеров критически важна. И Маротта, Пьеро Аузилио, Дарио Баччин, Алессандро Антонелло и другие работают замечательно. Маротта говорит об успешной, стабильной бизнес-модели солидного клуба, хваля за нее Чжана. Но на самом деле модель эта держится на работе в клубе и трансферах Джузеппе. Президент же не мешает.

Эксперты во главе с Фабио Капелло и Арриго Сакки постоянно заявляют, что "Интер" уже четыре сезона является сильнейшей командой Италии. И что нужно удивляться не тому, что выиграл два Скудетто за эти сезоны, а тому, что два проиграл. При этом состав и даже тренер изменились. Но не директоры.

Тренер и игра

Разумеется, роль тренера в успехе также велика. Чжан не случайно называет Индзаги "подарком для клуба". Симоне уже взял шесть трофеев с "Интером". Во всей истории лишь у Эленио Эрреры и Роберто Манчини больше в клубе. Маротта признает, что разозлил Клаудио Лотито, выдернув тренера из "Лацио", но ведь стоило это сделать.

Репутация Симоне среди болельщиков "Интера" долго была низкой. Его обвиняли в потерянном Скудетто-2021/22, в неудачах в лиге в сезоне 2022/23. Он дважды был близок к увольнению, а клуб проводил экстренные заседания. Но теперь Стефано Пиоли просит еще один шанс в "Милане", приводя в пример именно трансформацию Индзаги.

Симоне умеет быть и лидером, и винтиком в машине, и кричать, срывая голос (несколько раз за сезон он не способен разговаривать), и успокаивать. Маротта отмечает его роль в создании коллектива положительных людей, что даже важнее, чем футболистов. "Он для них как друг и партнер по команде больше, чем тренер".

В юности его называли "Альманахом" за энциклопедические знания, но партнеры по командам страшно удивляются, что стал тренером, еще и таким успешным. Отмечая его несерьезность, юморность во время карьеры игрока. И в этом также многогранность его характера.

Его команда одновременно и атакующая, и оборонительная, и острая, и прагматичная. Она умеет играть в любой футбол. Играет просто и одновременно сложно. Она лучшая по забитым (79) и пропущенным (18). Причем и преимущество по xG над соперниками такое же, как и по голам. То есть и создает, и реализовывает много.

Не буду забивать вам голову цифрами ТТД. Лишь сделаю выводы из них. Владение мячом для "Интера" - не приоритет. Но обращается с ним он очень аккуратно. Крайне редко ошибается или теряет. При этом не перекатывает мяч вдалеке, а активно и эффективно действует возле ворот соперников. Бьет с близкого расстояния, не разбазаривая мячи.

Также он крайне мало идет в дриблинг. Что означает - много играет в пас. Особенно же любит "кроссы" с флангов в штрафную. Обожает стандартные положения. А защитных ТТД выдает мало. По сравнению и со всей лигой, и с грандами. Значит, аккуратен и предотвращает опасность далеко от ворот.

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно в сентябре назвал "Интер" "военным кораблем", и это определение очень любят повторять.

"Интер" играет в простой футбол, но очень эффективный", - говорит Диего Симеоне. "Его тренер привил команде сильную самоидентификацию и энергию. Мне нравится в "Интере" все. В нем столько характера, столько скорости у полузащитников, продуктивности в атаке. А Бенжамен Павар справа и Алессандро Бастони слева придают другое измерение".

Конкретно Павар и Бастони, а также Дармиан и Биссек - центральные защитники. Но очень любят подключаться к позиционным атакам. Например, в Болонье левый центральный Бастони в такой, с игры, навесил с левого фланга, а правый центральный Биссек замкнул головой.

На фланги любят смещаться и опорники Барелла и Мхитарян, и форварды Тюрам, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес. И уследить за ними очень сложно. А латераль Димарко забил с фланга с 56-ти метров...

Игроки

И все же как из первой команды в истории, пробившейся в Топ-3 Серии А с 12-ю поражениями за сезон "Интер" стал командой всего с одним поражением за 33 тура, не замечающей соперников? "Побеждающей, даже когда не хочет этого", как заявили в Gazzetta Dello Sport. Идущей на 101 очко за сезон - второй результат в истории лиги.

Просто команда и тренер созрели наконец-то? Трансферы помогли? Акцент на лигу? Все понемногу.

В команде признают, что выход в финал Лиги Чемпионов-2022/23 преобразил, изменил мышление, заставил повзрослеть и больше верить в себя. Что проблемы в предыдущем сезоне, когда Маротта требовал игроков уважать футболку, а Индзаги угрожал рассказать, кто ставит ему палки в колеса, закалили, научили.

Кроме того, на этот раз мотивация была направлена лишь на Серию А. Настолько, что Индзаги ротировал, выпускал ослабленный состав в Лиге Чемпионов. Из-за чего занял лишь второе место в группе и вылетел в 1/8 финала. Также впервые за три года он проиграл кубковый турнир в Италии, и также рано, в 1/8 финала. Что освободило для лиги.

И, разумеется, кадровые изменения. Андре Онана, Милан Шкриньяр, Марцело Брозович, Эдин Джеко, Ромелу Лукаку ушли летом, и их Индзаги назвал одними из лучших на своих позициях в Италии. Из-за этого говоря о кадровой революции. Ушел и капитан Самир Ханданович, игрок сборной Германии Робин Гозенс. Но их заменили отлично.

Дело в том, что Шкриньяр, Брозович и Лукаку долго были травмированы, последние двое и Джеко слишком стары и не могли потянуть долгий сезон. Гозенс после тяжелой травмы так и не вернулся. Да и все эти зубры уже были сытыми, наелись. А их заменили более молодые и голодные игроки.

Павар - игрок мирового класса, способный изменить сезон. Как и Ян Зоммер. Карлос Аугусто был полезным игроком ротации и слева, и в центре обороны. Молодой Биссек немало помог. Фраттези, Санчес, Арнаутович наиграли менее 660-ти минут в лиге каждый, но выдали как минимум пять очков каждый по схеме "гол+пас".

Хакан Чалханоглу провел первый полный сезон на позиции последнего опорника и играл блестяще. Новичок Маркус Тюрам неустанным и умным движением везде, в том числе без мяча (чего Джеко и Лукаку и близко не делали) отвлекал внимание от нового капитана команды Лаутаро Мартинеса, и тот уже забил в лиге рекордные для себя 23 мяча.

Маротта также подчеркивает важность итальянской базы команды. "Игроков, понимающих, что такое играть в Италии, страдать в гостях у малых клубов и добывать результат". Димарко, Ачерби, Дармиан, Бастони, Барелла. Для клуба по имени "Интернационале", в 2016-ом году начавшего матч лиги без итальянцев на поле, изменение кардинальное.

Династия?

Что дальше? Маротта уверяет, что золотая эра "Интера" с Индзаги только начинается. Чжан - что все с клубом будет в порядке. Хотя защитить Скудетто будет сложно. Его никто не сумел защитить уже четыре сезона подряд. Также проблемы Чжана и Сунинг очень опасны. И при пустой казне Маротте нельзя промахиваться с трансферами.

Впрочем, он обеспечил первые еще зимой. Причем вновь свободными агентами. Мехди Тареми и Петр Зелински приходят. А структура клуба и такая гармония заслуживает династии, скорого 21-го Скудетто. Из последних пяти Чемпионов Италии именно нынешний "Интер" выглядит наиболее монолитным и наиболее готовым к серии.

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