Хавбек Милана может покинуть клуб этим летом и перейти в чемпионат Англии или Франции

Исмаэль Беннасер летом может покинуть "Милан". Об этом сообщает Calciomercato.

По имеющейся информации, полузащитником интересуются командам из Англии и Франции. "Милан" не против продать 26-летнего алжирца, ведь после тяжелой травмы колена Беннасер перестал демонстрировать высокий уровня игры. Отмечается, что летом 2024 года потенциальным покупателям станет доступен пункт о выкупе полузащитника за 50 миллионов евро, "россонери" допускают продажу и по более низкой цене.

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Напомним, за этот сезон Беннасер провел 20 игр во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2027 года.