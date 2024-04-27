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Хавбек Милана может покинуть клуб этим летом и перейти в чемпионат Англии или Франции

Италия

Обе стороны позитивно смотрят на продаж

Хавбек Милана может покинуть клуб этим летом и перейти в чемпионат Англии или Франции

Фото: Football365

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Исмаэль Беннасер летом может покинуть "Милан". Об этом сообщает Calciomercato.

По имеющейся информации, полузащитником интересуются командам из Англии и Франции. "Милан" не против продать 26-летнего алжирца, ведь после тяжелой травмы колена Беннасер перестал демонстрировать высокий уровня игры. Отмечается, что летом 2024 года потенциальным покупателям станет доступен пункт о выкупе полузащитника за 50 миллионов евро, "россонери" допускают продажу и по более низкой цене.

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Напомним, за этот сезон Беннасер провел 20 игр во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей. Контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2027 года.

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Милан Исмаэль Беннасер
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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