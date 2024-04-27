Ювентус - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В планах руководства Серии А матч "Ювентус" - "Милан" за пять туров до окончания сезона явно занимал особое место в борьбе за Скудетто. Возможно, даже непосредственной борьбе между ними. Но в итоге никакого Скудетто не осталось. А завтра встретятся депрессивные клубы на пороге революции и тренеры, которые, как говорит журналист Сандро Сабатини, остались одинокими.

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Чемпионат Италии, 34-й тур

27 апреля 2024. Турин, "Альянц Стэдиум"

"Ювентус" 19:00 "Мілан"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1