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Ювентус - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Историческое противостояние – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images
В планах руководства Серии А матч "Ювентус" - "Милан" за пять туров до окончания сезона явно занимал особое место в борьбе за Скудетто. Возможно, даже непосредственной борьбе между ними. Но в итоге никакого Скудетто не осталось. А завтра встретятся депрессивные клубы на пороге революции и тренеры, которые, как говорит журналист Сандро Сабатини, остались одинокими.
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Чемпионат Италии, 34-й тур
27 апреля 2024. Турин, "Альянц Стэдиум"
"Ювентус" 19:00 "Мілан"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Ювентус - МіланСмотреть трансляцию
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