Серия А. 87 минут сна, а затем сумасшествие в Лечче

Серия А. 34-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Монца" 1:1

Голы: Крстович 90+1 - Пессина 90+5 (пен.)

В концовке сезона получаются немало ленивых матчей, в которых командам не за что играть, в которых команды не хотят играть. Такой сегодня продолжался в Лечче до самой концовки. Местная команда начала тур в семи очках над зоной вылета, то есть каждое очко очень важно и приближает ее к спасению. А "Монца" - середняк без турнирых задач. Вот они и играли на 0:0.

О первых 87-ми минутах рассказать совершенно нечего. Ленивая игра без ворот. В створ попали лишь однажды - хозяева. Причем вратарю гостей Ди Грегорио даже не пришлось прыгать - мяч сам прилетел к нему. Еще по одному разу команды неплохо пробили - мячи проходили рядом со стойкой.

А вот на 88-ой минуте игра вдруг включилась. С обеих сторон. Галло прорвался на скорости и дриблинге, но пробил в Ди Грегорио, прикрывшего угол. Бондо также прорвался, его удар отскочил к Кольпани, пробившему неточно. Длинный пас вратаря Фальконе, Пьеротти сбросил, а Крстович врезал с полулета с линии штрафной. И рука Венути в своей штрафной с удачным пенальти Пессины.

"Лечче" упустил шанс добыть четвертую победу в шести матчах лиги после прихода Луки Готти. Но и три победы и две ничьи в них и восемь очков над зоной вылета - также очень неплохо. А "Монца" набирает второе очко в пяти последних матчах. Болезненное падение после пяти предыдущих с 12-ю очками. Она на 11-ом месте, и лишь глупости конкурентов способны поднять ее выше.