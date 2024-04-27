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Серия А. Ювентус - Милан 0:0. Депрессивная ничья депрессивных команд

Италия

"Юве" играл лучше

Серия А. Ювентус - Милан 0:0. Депрессивная ничья депрессивных команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 34-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан" 0:0

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа (МакКенни 71), Локателли, Камбиазо, Рабио, Костич (Кьеза 63), Йилдиз (Миретти 83), Влахович (Милик 62)

"Милан": Спортьелло, Муса (Бартезаги 82), Тиав, Габбия, Флоренци, Адли (Беннасер 63), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 83), Лофтус-Чик (Дзероли 83), Леау, Жиру (Окафор 71)

Предупреждениe: Муса 46

Главный арбитр: Маурицио Мариани

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Комментарии
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Djarik
27.04.2024 в 21:12
На інший результат я і не сподівався
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Комментарии 1
Djarik
27.04.2024 в 21:12
На інший результат я і не сподівався
Ответить
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