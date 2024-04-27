Серия А. Очередной 1:0 и очередные три очка Лацио в лиге

Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Дзакканьи 72

"Лацио": Мандас, Патрик, А. Романьоли, Казале (Дзакканьи 60), Исаксен (Педро 60), Гендузи, Камада, Марушич, Луис Альберто (Хюсай 76), Фелипе Андерсон (Весино 87), Кастельянос (Иммобиле 87)

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа (Сентонз 78), Коппола, Маньяни, Кабал, Сердар, Фолоруншо (Анри 87), Нослин, Митрович (Дуда 61), Лазович (Бонаццоли 78), Свидерски (Суслов 61)

Предупреждения: А. Романьоли 38, Казале 49, Луис Альберто 71, Дзакканьи 90+5 - Дуда 71, Кабал 74, Коппола 86, Нослин 90+3

Главный арбитр: Давиде Масса

"Лацио" продолжает преследовать зону Лиги Чемпионов, и прежде всего - "Рому". До нее еще далековато, и победа "волков" на последних секундах в доигранном матче в четверг уж точно разочаровала "орлов". Но борьба продолжается. Игор Тудор явно оздоровил "лациале", прежде всего в плане организованности и игры в обороне. А это позволяет набирать очки. Пусть и игра бледна.

В Серии А "Лацио" Тудора сегодня одержал четвертую победу в пяти матчах. Три из них - со счетом 1:0, в том числе две последние. Да, дома против аутсайдера ожидалось больше забитых. Но после тяжелого кубкового матча против "Ювентуса" во вторник и против "Вероны", в предыдущем своем гостевом матче лиги вернувшейся с 0:2 на 2:2 против "Аталанты", и 1:0 сойдет.

Первый тайм вышел бледным. Со всего двумя ударами в створ ворот. 73 процента владения мячом "Лацио" ничего не решили. Обе играли организованно, жестко, боролись. Иногда ускорялись и начинали неплохие атаки. Но завершали плохо. Нослин не попал низом издали. Исаксен вышел на Монтипо, но тот отбил ногой. Мандас грубо ошибся на выходе, но Свидерски пробил мимо.

Второй тайм уже был более качественным. Причем почти исключительно - от "Лацио". Монтипо кончиками пальцев перевел удар Фелипе Андерсона в перекладину. Луис Альберто завершил хорошую контратаку слишком неточно. А хорошая контратака в ответ от "Вероны" завершилась слабым ударом в Мандаса.

Тудор заменил центрального защитника на вингера Дзакканьи. И свободный Педро был обязан замыкать в створ после отбора и прострела Камады. Но бил в падении и не попал с 11-ти метров. Простреливал и Гендузи, и Кастельянос пробил гораздо лучше. Монтипо вытащил. Но после отбора Дзакканьи, прорыва и "стенки" с Луисом Альберто уже не вытащил удар в упор в ближний угол.

"Верона" могла отыграться. Даже дважды. Штрафной, Коппола замыкает навес с рикошетом в упор - и Мандас тащит на инстинкте. Потеря, Анри на углу вратарской - и мяч летит выше. Хотя и Педро мог забить. Его коварный прямой штрафной с фланга попал в стойку.

"Лацио" с пятью победами в шести последних матчах лиги. Это после четырех поражений в пяти, приведших к уходу Маурицио Сарри. До "Ромы" три очка. Хотя у той матч в запасе. "Аталанта" обойдена, хотя у той два в запасе. В целом борьба продолжается. Продолжается и борьба "Вероны" против вылета. Она в трех очках над 18-ым местом, хотя у того и 19-го матч в запасе.