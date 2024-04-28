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Рома рассчитывает на Сердара Азмуна

Италия

Идея о выкупе принадлежит Даниэле де Росси

Рома рассчитывает на Сердара Азмуна

Фото: Tasnim News

Новина українською

"Рома" хочет выкупить Азмуна у "Байера", сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По имеющейся информации, иранский форвард Сердар Азмун, выступающий за Рому на правах аренды с "Байера", может остаться в чемпионате Италии. В контракте игрока есть пункт о выкупе его за 12,5 миллиона евро. Отмечается, что если "Рома" выйдет в Лигу чемпионов, тогда она активирует эту опцию.

Напомним, за этот сезон Азмун провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу в чемпионате Италии.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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