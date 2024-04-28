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Аллегри – об игре Ювентуса в первых таймах: Мы благодетели
Говорит, что его всегда критиковали
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о критике и об игре его команды до перерыва.
“Меня всегда критиковали. Это было тогда, когда мы выигрывали, не говоря уже о тех моментах, когда мы не выиграем.
Первые тайма отдали соперникам? Мы благодетели. Однако если вы закончите на высоком уровне во втором тайме, значит команда хорошо подготовлена...”, - сказал Аллегри.
Во вчерашнем поединке против "Милана" "Ювентус" сыграл вничью 0:0. Сейчас туринцы находятся на третьем месте Серии А, уступая вторым "россонери" пятью очками.
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