Аллегри – об игре Ювентуса в первых таймах: Мы благодетели

Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о критике и об игре его команды до перерыва.

“Меня всегда критиковали. Это было тогда, когда мы выигрывали, не говоря уже о тех моментах, когда мы не выиграем. Первые тайма отдали соперникам? Мы благодетели. Однако если вы закончите на высоком уровне во втором тайме, значит команда хорошо подготовлена...”, - сказал Аллегри.

Во вчерашнем поединке против "Милана" "Ювентус" сыграл вничью 0:0. Сейчас туринцы находятся на третьем месте Серии А, уступая вторым "россонери" пятью очками.