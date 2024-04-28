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Тьяго Мотта подпишет с Ювентусом контракт на два года
С возможностью продления еще на один сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Вскоре главный тренер “Болоньи” Тьяго Мотта возглавит “Ювентус”. Эту информацию подтвердил и Николо Скира.
Стороны заключат двухлетний контракт – к лету 2026-го. Соглашение будет включать продолжение сотрудничества еще на один сезон.
Текущий контракт Мотты с “Болоньей” завершается в июне.
Напомним, что команда Тьяго находится на четвертом месте Серии А. "Болонья" уступает третьему "Ювентусу" тремя очками, имея один матч в запасе.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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