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Тьяго Мотта подпишет с Ювентусом контракт на два года

Италия

С возможностью продления еще на один сезон

Тьяго Мотта подпишет с Ювентусом контракт на два года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вскоре главный тренер “Болоньи” Тьяго Мотта возглавит “Ювентус”. Эту информацию подтвердил и Николо Скира.

Стороны заключат двухлетний контракт – к лету 2026-го. Соглашение будет включать продолжение сотрудничества еще на один сезон.

Текущий контракт Мотты с “Болоньей” завершается в июне.

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Напомним, что команда Тьяго находится на четвертом месте Серии А. "Болонья" уступает третьему "Ювентусу" тремя очками, имея один матч в запасе.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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