Тьяго Мотта подпишет с Ювентусом контракт на два года

Вскоре главный тренер “Болоньи” Тьяго Мотта возглавит “Ювентус”. Эту информацию подтвердил и Николо Скира.

Стороны заключат двухлетний контракт – к лету 2026-го. Соглашение будет включать продолжение сотрудничества еще на один сезон.

Текущий контракт Мотты с “Болоньей” завершается в июне.

Напомним, что команда Тьяго находится на четвертом месте Серии А. "Болонья" уступает третьему "Ювентусу" тремя очками, имея один матч в запасе.