Наполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Бесполезно, да и не нужно пытаться определить, кто сейчас в худшем настроении - "Милан", "Ювентус" или "Наполи"? Или кто в лучшем - "Интер", "Аталанта" или "Рома"? Римляне в замечательном настроении, в эйфории, борются за победу в Лиге Европы, за выход в Лигу Чемпионов и через лигу. А неаполитанцам, похоже, уже все равно. Но, может, последние соберутся на Солнечное дерби?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Италии, 34-й тур

28 апреля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" 19:00 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1