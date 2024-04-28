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Наполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Южное противостояние – смотреть онлайн трансляцию матча

Наполи - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Бесполезно, да и не нужно пытаться определить, кто сейчас в худшем настроении - "Милан", "Ювентус" или "Наполи"? Или кто в лучшем - "Интер", "Аталанта" или "Рома"? Римляне в замечательном настроении, в эйфории, борются за победу в Лиге Европы, за выход в Лигу Чемпионов и через лигу. А неаполитанцам, похоже, уже все равно. Но, может, последние соберутся на Солнечное дерби?

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Чемпионат Италии, 34-й тур

28 апреля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" 19:00 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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