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Серия А. Лацио - Верона 1:0. Видео гола и обзор матча
На гол наиграли
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мечты "Лацио" о Лиге чемпионов могут осуществиться. Один из шагов был осуществлен в матче против "Вероны". Римляне одолели соперника благодаря единственному голу от Дзакканьи. В матче было много борьбы, команды старались играть организованно, прежде всего надежно в обороне.
"Лацио" занимает 6-е место в Серии А, имея уже 55 очков. Чтобы зайти в зону Лиги чемпионов, необходимо минимум 5-е место. От него римлян отделяют 3 очка (это позиция "Ромы"). "Верона" сейчас на 16-й строчке - она пытается не вылететь из чемпионата.
Серия А. 34-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Эллас Верона" 1:0
Гол: Дзакканьи 72
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