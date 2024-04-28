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Серия А. Лацио - Верона 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

На гол наиграли

Серия А. Лацио - Верона 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Мечты "Лацио" о Лиге чемпионов могут осуществиться. Один из шагов был осуществлен в матче против "Вероны". Римляне одолели соперника благодаря единственному голу от Дзакканьи. В матче было много борьбы, команды старались играть организованно, прежде всего надежно в обороне.

"Лацио" занимает 6-е место в Серии А, имея уже 55 очков. Чтобы зайти в зону Лиги чемпионов, необходимо минимум 5-е место. От него римлян отделяют 3 очка (это позиция "Ромы"). "Верона" сейчас на 16-й строчке - она пытается не вылететь из чемпионата.

Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Дзакканьи 72

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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