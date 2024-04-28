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Аталанта - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Начало в 19:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоится матч в рамках 34-го тура чемпионата Италии. "Аталанта" – "Эмполи" в 19:00. Статистика последних пяти личных встреч - в пользу "Аталанты": 4 победы, и только одна победа у "Эмполи". В таблице их разделяют 23 очка, "Аталанта" занимает седьмое место, а "Эмполи" - 15-е.
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Напомним, Виктор Коваленко сейчас играет за "Эмполи", а "Аталанта" - одна из предыдущих команд украинского полузащитника.
Чемпионат Италии "Аталанта" - "Эмполи"
28 апреля, 19:00
Прямая трансляция: MEGOGO
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