Серия А. Интер отпраздновал Скудетто победой, женская бригада арбитров дебютировала

Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 2:0

Голы: Чалханоглу 56, 60 (пен.)

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони (Бьюкенен 71), Дармиан, Барелла (Арнаутович 72), Чалханоглу (Асллани 63), Мхитарян (Фраттези 63), Аугусто, Тюрам (Алексис Санчес 63), Лаутаро Мартинес

"Торино": В. Милинкович-Савич, Ловато, Буонджорно, Родригес (Мазина 72), Белланова, Тамез, Илич, Лазаро (Войвода 63), Риччи, Влашич, Сапата (Санабрия 63)

Удаление: Тамез 49 (прямая красная)

Главный арбитр: Мариа Соле Феррьери Капути

Сегодня "Интер" празднует Скудетто. И события на стадионе вместе с матчем - красочная хореография болельщиков, но-новому раскрашенные раздевалки, чемпионский коридор от игроков "Торино", круги почета по полю - лишь начало празднеств. Вскоре открытый автобус с игроками начнет парад по городу и лишь к вечеру прибудет на центральную площадь Дуомо, где также ожидаются празднества.

Разумеется, одним из эпицентров празднества хотелось сделать сам матч, который желали завершить победой. Так и получилось. Хотя игра не впечатлила. Первый тайм целиком справедливо завершился тем же счетом, что и два предыдущих полных матча "Торино" - 0:0. Одна из лучших линий защиты в лиге держалась хорошо. Да и в атаке "Торо", пожалуй, создал даже больше, чем чемпион.

Тюрам принял длинный пас, но не попал с острого угла. Комбинация "Торино" завершилась ударом Родригеса, отбитым Зоммером. Зоммер также ошибся на пасе, и ему повезло, что Сапата замкнул навес головой чуть-чуть неточно. Также Дуван принимал длинный пас и пробивал слета. Зоммер отбил. А попытка Мхитаряна перебросить двухметрового Милинковича-Савича не удалась - выше ворот.

Сегодня впервые в истории матч Серии А судила на поле полностью женская бригада арбитров. Мариа Соле Феррьери Капути, Франческа Ди Монте и Тициана Трашьятти по одиночке уже судили в Высшем дивизионе, но никогда не вместе. И сегодня толчок Тамеза в спину Мхитаряна первая наказала желтой карточкой. Но ВАР позвал ее, и цвет изменился на красный. Сомнительно, поскольку Генрих шел не по центру, а справа, даже правее угла вратарской. Да и в штрафной был еще один защитник.

"Интер" реализовал численное преимущество быстро. Перехватил мяч, пасовал с фланга на фланг, пока Чалханоглу на входе в штрафную с полулета не забил. Вскоре Фраттези не попал в створ с пяти метров. Пас вразрез Тюрам принял, но получил подножку от Ловато и тем самым заработал пенальти. На чем игра завершилась. Продолжаясь лишь ударами издали в центр ворот либо неточными.

Чемпион продолжает серию матчей лиги без поражений до 28-ми - 23 победы и пять ничьих. Серию против "Торино" до девяти побед и ничьей в деcяти матчах. Продолжает праздновать. Он еще может набрать 101 очко по итогам сезона. А "Торо" без побед в четырех матчах подряд, без забитых мячей в трех. Он теоретически все еще в борьбе за Еврокубковую зону, но отстает.