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Серия А. Интер – Торино 2:0. Видео голов и обзор матча
Отпраздновали чемпионство на Сан-Сиро
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые в истории Серии А матч судила полностью женская бригада арбитров. То есть игра "Интера" и "Торино" уже вошла в историю. Первый тайм показался скучным, без опасных моментов. Все самое интересное произошло во второй половине встречи. На 49-й минуте гости остались в меньшинстве. Чемпион Италии сразу использовал численное преимущество – 2 гола за 10 минут после этого решающего эпизода.
По окончании матча "Интер" праздновал чемпионство с родными болельщиками. Продолжается серия миланцев без поражений - теперь их 28. "Торино" занимает 10 место.
Серия А. 34-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Торино" 2:0
Голы: Чалханоглу 56, 60 (пен.)
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