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Серия А. Интер – Торино 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Отпраздновали чемпионство на Сан-Сиро

Серия А. Интер – Торино 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Впервые в истории Серии А матч судила полностью женская бригада арбитров. То есть игра "Интера" и "Торино" уже вошла в историю. Первый тайм показался скучным, без опасных моментов. Все самое интересное произошло во второй половине встречи. На 49-й минуте гости остались в меньшинстве. Чемпион Италии сразу использовал численное преимущество – 2 гола за 10 минут после этого решающего эпизода.

По окончании матча "Интер" праздновал чемпионство с родными болельщиками. Продолжается серия миланцев без поражений - теперь их 28. "Торино" занимает 10 место.

Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 2:0

Голы: Чалханоглу 56, 60 (пен.)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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